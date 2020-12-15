Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту США Джо Байдену. Он отметил, что готов к сотрудничеству на основе взаимного уважения, пишут "Известия".

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – написал Путин.

Ранее amic.ru писал о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден набрал необходимые для победы голоса коллегии выборщиков. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом, на его счету 302 голоса. У его конкурента, действующего президента от Республиканской партии Дональда Трампа, 232 голоса.

Всего для победы необходимо было набрать 270 голосов.