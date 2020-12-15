Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту США Джо Байдену. Он отметил, что готов к сотрудничеству на основе взаимного уважения, пишут "Известия".
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – написал Путин.
Ранее amic.ru писал о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден набрал необходимые для победы голоса коллегии выборщиков. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом, на его счету 302 голоса. У его конкурента, действующего президента от Республиканской партии Дональда Трампа, 232 голоса.
Всего для победы необходимо было набрать 270 голосов.
Комментарии
и даже 21 января ждать не стал)))
Вождь и взаимодействие понятия несовместимые!
после расследования Навального Байден обязательно поспешит к взаимодействию
Ранее Джо Байден отметился рядом резких высказываний в адрес России. В частности, политик рассказал, что будет, если он займет Белый дом.
«Путин знает, что, если я стану президентом Соединенных Штатов, дни его тирании сочтены. А также конец всем его запугиваниям США и Восточной Европы. Я буду противостоять ему», — подчеркнул Байден. Об этом сообщает "Рамблер".
«Байден сказал Путину в 2011 году: Володя, а что ты так долго во власти? Это тебе надо? В США более восьми лет никто не президентствует. Люди уходят на покой и наслаждаются жизнью».
Путин уже забыл?!
15.12.2020 15:43
- гость -
Трамп тоже обещал поднять экономику США до невообразимых высот, но что-то не срослось. Впереди по-прежнему Китай.
Это хорошо. Лучше поздно чем никогда.
15.12.2020 15:50
- гость -
Вот это новость - экономика Китая вдруг стала первой в мире, срочно в мировые СМИ!!!
15:53- гость -
Протрубите через ваши мировые СМИ, что власти США у Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. И объявили его врагом демократии.
15.12.2020 15:53
- гость -
Объем промышленного производства. На начало 2020 года.
Китай - 9400050 трлн.
США - 3722590 трлн.
"Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть - 32.9 %, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. По сути, экономика откатилась на уровень более чем пятилетней давности."
российский лидер отметил - автор вЫ серьезно
А Байдену оно надо - с такими неадекватами взаимодействовать?