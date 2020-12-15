Умер алтайский заслуженный художник и ветеран России Владимир Шкиль

15 декабря на 100-м году жизни умер заслуженный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кириллович Шкиль.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, прощание с ветераном состоится в траурном зале на улице Аносова, 8, 17 декабря 2020 года с 12:00 до 14:00.

Владимир Шкиль родился 18 марта 1921 года в селе Корчино Мамонтовского района. После окончания школы он поступил в Новосибирский техникум физической культуры и спорта, однако обучение прервал призыв в Красную армию в октябре 1940 года. Владимир Кириллович попал на Дальний Восток в 37-й артиллерийской полк, откуда его направили в школу полковых разведчиков.

В годы войны Шкиль нес службу на Дальнем Востоке, где принял участие в войне с Японией и командовал службой разведки. Был награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Японией", орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

С 2010 года Шкиль участвовал в Общественном совете Следственного управления СКР по Алтайскому краю и активно участвовал в патриотическом воспитании – проводил лекции и делился воспоминаниями о военной службе с молодыми сотрудниками и кадетами.