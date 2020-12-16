Четыре тысячи рубцовчан остались без отопления из-за замены трубопровода

Подача тепла в 22 многоквартирных дома, четыре детских сада и четыре административных здания в Рубцовске приостановлена в связи с работами по замене участка магистрального трубопровода.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, без теплоснабжения остались около 4,1 тысячи рубцовчан, проживающих на улицах Алтайская, Октябрьская, Светлова и Северная.

Отопление обещают вернуть 16 декабря к 15:00. К этому времени должны заменить 10 метров трубопровода диаметром 273 мм на улице Октябрьской рядом со зданием №15.

Примечательно, что ранее на этом участке уже меняли 6 метров трубопровода, но после начала отопительного сезона выявили новые повреждения.