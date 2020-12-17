Россияне рассказали о самых желанных переменах в 2021 году

Жители российских городов-миллионников рассказали о наиболее желанных переменах и улучшениях, которые они ждут в следующем году.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, большинство москвичей волнуют проблемы взаимоотношений. 15% опрошенных указали, что хотели бы стать отзывчивее и доброжелательнее. По 5% респондентов назвали улучшение ситуации с дорогами, недостатками в работе коммунальщиков и борьбе с коррупцией. При этом 12% москвичей посчитали, что никаких изменений в столице не нужно.

В Санкт-Петербурге каждый пятый житель пожелал повышения уровня культуры, а по 6% опрошенных ждут ремонта дорог и налаженной работы общественного транспорта. При этом 12%, так же как и москвичи, считают, что Северной столице не нужны никакие изменения.

В сибирских городах больше всего жалуются на загрязнение окружающей среды: в Омске такой вариант указали 15% опрошенных, а в Красноярске – около 30%. Еще 9% омичей заявили о необходимости борьбы с коррупцией. Каждый пятый новосибирец пожаловался на плохое состояние дорог.