Жителя Бийска обвиняют в изнасиловании пожилой женщины

45-летний житель Бийска предстанет перед судом за изнасилование. Об этом рассказали в региональном СК.

"По данным следствия, днем в сентябре 2020 года потерпевшая пришла в гости к местному жителю. На предложение вступить с ним в интимные отношения женщина ответила отказом, после чего мужчина, преодолевая сопротивление и применяя насилие, совершил в отношении 63-летней женщины преступление против половой неприкосновенности", – пишет пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь он предстанет перед судом.

Ранее amic.ru писал о том, что в городе Асбест Свердловской области задержали предполагаемого убийцу 11-летней девочки, которая ушла гулять 12 ноября и не вернулась. Тело школьницы обнаружили в 750 метрах от ее дома. Убийца спрятал его за газовой трубой, забросав досками, ветками и ветошью. По его словам, девочку он раньше не знал. Просто встретил на улице, разговорился и пригласил домой, утверждает рецидивист.