Рост инфляции в Алтайском крае превысил средние показатели по России и СФО

В ноябре годовая инфляция в Алтайском крае выросла до 5,2% (с 3,9% в октябре). Это выше, чем в целом по России и Сибирскому федеральному округу.

Как пишет "Банкфакс", по мнению специалистов регионального отделения Центробанка РФ, такая ситуация в крае связана с временными федеральными факторами – ухудшением эпидобстановки, ослаблением рубля и низким урожаем отдельных культур, а также ростом мировых цен на продовольствие. Главный региональный фактор ускорения инфляции – малый урожай зерна по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве уточнили, что в ноябре скорость прироста цен на продовольствие в Алтайском крае в сравнении с октябрем также увеличилась – с 5,1% до 7,2%. После длительного периода снижения цен из-за расширения предложения подорожали огурцы, а из-за ослабления рубля ускорился рост стоимости апельсинов и шоколад.

Кроме того, сокращение посевов и урожая сахарной свеклы привело к ускорению роста цен на сахар, а из-за активного спроса на мировом рынке и снижения урожая подсолнечника и пшеницы увеличилась стоимость подсолнечного масла и муки. Также в крае отмечается рост цен на яйца и замедление снижения стоимости куриного мяса.

В непродовольственной сфере прирост цен в ноябре увеличился с 4,1% в октябре до 5% в ноябре. Ослабление рубля отразилось на динамике цен на импортируемые товары: подорожали телевизоры, ускорился рост цен на легковые авто.