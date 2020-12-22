Дмитрий Песков поставил диагноз Алексею Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил "личную точку зрения" на основании высказываний оппозиционера Алексея Навального по поводу того, что его пытались отравить "сотрудники ФСБ". Высказывание приводит "Интерфакс".
"В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом", – вынес вердикт Песков.
Также он заподозрил у блогера "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".
Как ранее писал amic.ru, Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которая с 2017 года незаметно сопровождала Навального в его поездках и якобы готовила его убийство.
Комментарии
Я бы не стал ставить диагнозы, так как если такая информация есть. Кто же признается?
а данному пациенту я бы поставил диагноз клептомания
"Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" (С)
доктор Нафкин лучше бы бункерного деда от Альцгеймера пролечил...
Так ты определись, чучело усатое, мания преследования или вы за ним следите уже четыре года?! Заврались уже совсем.
Дмитрий Песков / Фото: "Новости сегодня" / YouTube
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Митька помолодел, никак стволовыми клетками шпиганулся.
Митька помолодел
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не, он как ким чан ын принимает ванны из крови 200 девственниц, по поллитра с каждой!
"Кроме того, они заказали суши из омского ресторана. После этого они отправились в село Кафтанчиково в баню. По данным одних источников, компания употребляла там самогон. По другим сведениям, они пили только напитки из алкомаркета".
Минералку пили, ну-ну.
Он же обычно "не в курсе...", а тут смотри ка диагнозы ставит!
23.12.2020 08:26
АБОРИГЕН
Таких
как олёша и ты, надо контролировать постоянно.
Да не надо обращать внимания на Аборигена. Это же засланный
казачокбюргерочек.
Ну какой уважающий себя россиянин выставит в аватарку фотку противного старого немца и будет так усиленно топить за оппозицию, цель которой ослабить страну во благо Великой Западной Цивилизации
23.12.2020 11:01
- гость -
Алёшу за сутки посмотрело 16млн и 2млн лайков, а твой начальник бункерный 20 тысяч просмотов еле набирает. чуешь, чем пахнет такая диспропорция?
23.12.2020 11:15
- гость -
Ты вправду думаешь, что серьезные люди сидят за монитором и ставят лайки?
23.12.2020 11:15
- гость -
Из низ большую часть сам олеша и набрал своими просмотрами.Сказано же у чела мания величия, вот и насмотреться никак не мог на себя любимого.)
23.12.2020 11:15
- гость -
Алёшу за сутки посмотрело 16млн и 2млн лайков
Это говорит, что вас, пустоголовых, не так уж и много. Отсюда минусуй повторные просмотры и накрутку ботами. Если на пару млн чистых просмотров останется, то вообще нечем гордиться поклонникам недотравленного.
23.12.2020 11:15
- гость -
Так бункерный не выкладывает на ютуб. Его на 1 канале за час посмотрели 100 млн человек, и это только в России, в режиме онлайн(стрима). А потом все соцсети и сми разнесли и за сутки посмотрела вся Россия. Олёша о таком даже мечтать не может.
Алёшу за сутки посмотрело 16млн и 2млн лайков
сколько раз лично ты смотрел? и смотрел ли вообще? ты вообще понял о чем ты сейчас написал или где то цифры прочитал и с умным видом решил вставить?
23.12.2020 11:33
Отсюда минусуй повторные просмотры и накрутку ботами.
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Кто часовой фильм-расследование будет несколько раз смотреть, даже если и понравился? Это же не клип на 3 минуты. Что у тебя с мышлением?
Людей оскорбляешь, сам чушь несешь как дурак.
23.12.2020 13:41
- гость -
16 млн говорите?
Фактор 2: Продолжительность просмотра (youtube)
Помимо того, что необходимо самому нажимать на видео, также важно время просмотра. Алгоритм рассчитывает процент от общей продолжительности, но в среднем только после 5-6 секунд он будет засчитан. Такой способ позволяет не считать за просмотры случайные нажатия.
Кто часовой фильм-расследование будет несколько раз смотреть, даже если и понравился?
Да от вас , ололешенек, можно любого тупого поступка ожидать. Прыгая за "недоотравленного" прыгун изначально свой IQ показывает. Тебе кружевные трусики и пинок в сторону Европы добавить?
23.12.2020 14:54
- гость -
Да от вас , ололешенек,
изначально свой IQ показывает. Тебе кружевные трусики и пинок в сторону Европы добавить?
Ты по жизни в кружевных трусах ходишь, и рожа у тебя поди как у пескова здесь на фото? с признаками заболевания?
Он нужен народу России, чтобы выявлять казнокрадов и всякую сволочь.