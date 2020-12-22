Дмитрий Песков поставил диагноз Алексею Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил "личную точку зрения" на основании высказываний оппозиционера Алексея Навального по поводу того, что его пытались отравить "сотрудники ФСБ". Высказывание приводит "Интерфакс".

"В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом", – вынес вердикт Песков.

Также он заподозрил у блогера "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".

Как ранее писал amic.ru, Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которая с 2017 года незаметно сопровождала Навального в его поездках и якобы готовила его убийство.