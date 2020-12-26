Певица Монеточка вышла замуж

22-летняя певица Елизавета Гырдымова, известная как Лиза Монеточка, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
На опубликованном в соцсети снимке изображены руки молодоженов, украшенные обручальными кольцами. "Сегодня я вышла замуж", – написала Монеточка, утаив лицо возлюбленного.
Под постом подписчики позитивно отреагировали на новость и оставили множество комментариев с поздравлениями.
Ранее певица призналась, что встречается со своим продюсером Виктором Исаевым. Сейчас молодожены живут в Сочи.
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Минеточке повезло