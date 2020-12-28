Уходящий год в политике, причем не только российской, оказался как никогда динамичным. Особенно заметно это было на фоне некоторого "застоя" прошлых лет. Принятие поправок в Конституцию, отставка правительства Медведева, выборы в США и Белоруссии, уголовное дело против Сергея Фургала и отравление Алексея Навального стали главными политическими событиями 2020 года по версии amic.ru. Все происходящее в 2020-м так или иначе воспринималось сквозь призму коронавируса. Какие-то события и вовсе "подстраивались" под пандемию. Amic.ru вместе с экспертами вспоминает основные итоги года. Почитайте – вспомните, с чего начинался 2020-й.

Отставка правительства Медведева

А начался он с того, что Дмитрий Медведев покинул кресло главы правительства и занял почетную должность зампредседателя Совета безопасности. Его уход – это важная часть процесса смены политической элиты, полагает политтехнолог Константин Лукин. Назначение председателем правительства Михаила Мишустина (бывший глава ФНС) и изменение структуры кабмина стало попыткой проведения административной реформы, но в очень усеченном варианте. Дальнейшего развития она не получила, говорит политолог Илья Гращенков.

Предполагалось, что основной задачей нового кабмина станет эффективная реализация национальных проектов, однако из-за пандемии работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня, подчеркивает политэксперт Сергей Асеев: "Поэтому по большому счету нацпроекты в 2020 году отошли на второй план, хоть государство это и не хочет признавать".

Правительству пришлось не только вводить ограничения, но и разбираться с экономическими последствиями пандемии. "Можно сказать, что оно с задачей справилось на твердую четверку. Неизвестно, смог бы кто-нибудь проявить себя в таких экстремальных условиях лучше. Тот же Медведев, например. Со стороны критиковать всегда легче", – заключает эксперт.

Вновь российский кабмин частично обновился в ноябре. Одни расценили это как аппаратные игры, другие – как часть большой игры по выборам в Госдуму 2021 года. "Думаю, новых назначений и отставок (если, конечно, не произойдет форс-мажора) до следующего сентября не будет. Костяк команды Мишустина остался, новичкам еще надо притереться друг к другу, проявить себя. Да и в центре внимания большую часть 2021 года все-таки будет законодательная власть, а не исполнительная", – уверен политтехнолог.

Путин навсегда, или Что такое обнуление

Споры о том, нужно ли менять Конституцию, возникали в новостной повестке чуть ли не ежегодно. Вновь инициировал их в начале года президент Владимир Путин. Подготовка к голосованию за поправки в Конституцию совпала с одним событием: глава "Роснефти" Игорь Сечин решил сделать так, чтобы американская сланцевая нефть оказалась нерентабельной и таким образом "умерла", напоминает Илья Гращенков. "Сечин попытался договориться с Саудовской Аравией, это наложилось на те отношения, которые у этой страны были с США. В результате произошло резкое падение цены на нефть, цена доллара скакнула с 60 до 80 рублей. Это, конечно, не могло способствовать единодушному принятию поправок и стало проблемой для администрации президента. После этого было официально объявлено о начале пандемии", – отмечает эксперт.

Результаты голосования (почти 80% "за") не вызвали больших протестов, ведь референдум наложился на коронавирус и людям было не до того. "Неприятное впечатление на этом фоне произвело нежелание говорить правду – очевидно, что официальные цифры заболеваемости и смертности по ковиду все время подкручивались в ту или иную сторону, исходя из политических соображений", – говорит Гращенков.

Фактически риски, связанные с коронавирусом, привели к существенному снижению прозрачности избирательного процесса: голосование в течение нескольких дней, в передвижных кабинках и просто на улице ("на пеньках"), сокращение числа наблюдателей и т.д., вспоминает эксперт.

ЕДГ-2020 как разминка перед Госдумой

Те же самые технологии, что и на референдуме, взяли на вооружение и во время проведения единого дня голосования 2020, результатом которого стали триумфальные победы провластных кандидатов в губернаторы. В ряде регионов они получили поистине "северокорейские" проценты, напоминает сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук.

Например, Александр Осипов в Забайкалье набрал почти 90%, при том, что ни одна парламентская партия не выдвинула своего кандидата. Остальные главы получили более "скромные" результаты на уровне 70-80%. А это создало образ безграничной поддержки действующей власти на местах, даже несмотря на точечные скандалы (низкие результаты в ряде гордум и прохода в них оппозиции).

"Ковидные технологии" сыграли важную роль в электоральном цикле этого года и будут перенесены на 2021 год. Правда, глава ЦИК Памфилова рекомендовала отказаться от "пенькового голосования" вплоть до 30 мая будущего года. Но это не значит, что к подобной практике не вернутся осенью, считает Андрейчук.

"В этой же связи до сих пор будируются слухи о возможных досрочных выборах в Госдуму (могут состояться в апреле), так как, несмотря на внешнее благополучие, рейтинг ЕР продолжает снижаться. Учитывая, что выборы можно объявлять минимум за 90 дней до дня голосования, то время есть вплоть до середины января. По графику выборы должны состояться в ЕДГ – 19 сентября", – указывает спикер.

Новые лица в политике, или Чего ждать от выборов в 2021 году

Прошлой осенью попытать удачу на политическом небосклоне решили сразу несколько новых партий, и многим это удалось. На региональных выборах успешно себя проявили "Новые люди", "За правду" и "Зеленая альтернатива".

О своем желании создать партию, чтобы впоследствии участвовать в выборах в Госдуму, объявил бывший защитник актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, и двоюродный племянник президента России Роман Путин. Стать политиком в этом году решил и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который примкнул к "Партии роста". Однако, скорее всего, "раскрутиться" за несколько месяцев они попросту не успеют, считает Константин Лукин.

"Это нормальная практика перед большой федеральной кампанией. Но вряд ли кто-то из новичков сможет замахнуться на попадание в Госдуму по партийным спискам, а вот по одномандатным округам возможны отдельные сюрпризы", – отмечает Лукин.

Более скептично по отношению к новым партийным проектам настроен Илья Гращенков: "При установлении полного контроля над внутренними процессами встала необходимость "вручную" оживлять политическое пространство, следствием чего стало появление четырех новых партий".

По его мнению, до выборов 2021 года "доживут" лишь "Новые люди" (так как партия имеет владельца и спонсора), тогда как проекты, "висящие на шее администрации президента", скорее всего, будут слиты с другими. В частности "За правду" войдет в "Справедливую Россию", "Зеленые" – в "Единую Россию", а "партия танчиков" ("Партия прямой демократии") и вовсе не получила квоту на выдвижение без подписей. В итоге думская кампания пройдет при участии порядка десяти партий (большая четверка, а также "Пенсионеры", "Родина", "Яблоко", "Новые люди", "Коммунисты России", КПСС), но 5% преодолеет все та же большая четверка, а еще две-три партии могут получить 3% и госфинансирование, резюмирует Гращенков.

Хабаровский протест

Через неделю после голосования за поправки в Конституцию Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. "Сразу после этого в дальневосточном регионе началось протестное движение, которое не похоже на то, что мы видели в 2012 году (после выборов в Госдуму, – прим. ред.), – уверен политолог Асеев. – Тогда за митингами стояла московская и петербургская интеллигенция. А протесты, начавшиеся после ареста губернатора Фургала, напоминают, скорее, Россию Пугачева и Разина".

С этим мнением согласен и Константин Лукин: "Неизвестный никому, случайно выбранный губернатором по договоренности с ЛДПР бизнесмен Фургал, занимавшийся сбором и вывозом за границу черного металла, вдруг оказался настолько популярным, что каждое воскресенье жители 500-тысячного Хабаровска выходят требовать, чтобы его хотя бы судили в Хабаровске". Более того, отдельные протестные акции (правда, не такие масштабные) проходили еще в нескольких городах Сибири и Дальнего Востока.

"Я думаю, что кусок России от Сибири на Восток, где никогда не было крепостного права – это не вполне покорная Россия. Что-то подобное могло бы произойти и в Благовещенске, и в Якутске, и во Владивостоке, и в Магадане", – рассуждает Илья Гращенков.

Крепкий орешек по-белорусски

Выборы в Белоруссии, которые принесли действующему президенту Александру Лукашенко 80%, до сих ставят под вопрос будущее действующего политического режима. Внешне градус противостояния в стране упал, однако внутреннее сопротивление режиму становится только шире, уверен политолог Юрий Чернышов.

В Белоруссии после выборов произошел раскол: люди выходят на демонстрации, попадают в тюрьмы. В авангарде движения – Минск. Похоже, что президент в Белоруссии все-таки поменяется, причем не исключено, что ближайшей весной. Правда, для России, которая публично поддержала Лукашенко, в том числе и на самом высоком уровне, это будет, скорее всего, иметь негативные последствия. Экономическое, да и политическое влияние на братскую республику заметно поубавится, рассуждает Константин Лукин. Впрочем, не исключено, что будет задействована опция создания союзного государства, предполагает Сергей Асеев. "В таком случае мы станем свидетелями абсолютно новой интеграции в рамках постсоветского пространства. В перспективе это ставит вопрос о новых союзных органах власти и, скорее всего, общенациональном референдуме. Однако пока такой сценарий видится хоть и возможным, но маловероятным", – заключает эксперт.

"Долгие годы Лукашенко объявлял себя ближайшим союзником России, получая за это очень весомую финансовую и политическую поддержку. Однако при этом он не забывал о "многовекторной политике" и периодически выражал протесты против "слишком тесных объятий" российской власти. Режим "электорального авторитаризма" при несменяемой личной власти целиком завязан на его персоне, и в случае его ухода страна подойдет к очень важной развилке", – прогнозирует Чернышов.

Навальный и отравители

Больше всего шуму в России во второй половине года наделал Алексей Навальный и попытка его отравления. Как считает сам оппозиционер, за покушением стояли силовики. Идеологические противники Навального считают отравление удачной инсценировкой и попыткой заработать политические очки со стороны блогера, напоминает основные расклады Илья Гращенков.

"Противоречивая история с Алексеем Навальным примечательна прежде всего тем, что идея не признавать очевидного – вредоносна. Он испортил жизнь десяткам больших начальников, у которых большое количество скелетов в шкафу. Почему бы не сказать: "Кто-то украл боевое вещество". Если вы считаете, что у него был панкреатит, то почему в Омске ему не поставили этот диагноз? И почему его выпустили из страны", – задает вопросы Гращенков.

Это поразительная история провалов, из-за которых пришлось много врать – одна ошибка вела за собой следующие. Это, конечно, сильнейший удар по репутации страны. Последним гвоздем стали два разоблачительных видео, опубликованные с интервалом в несколько дней. Суммарно они набрали уже более 25 млн просмотров в Сети, напоминает политолог.

Очевидно, что история на этом не заканчивается. В 2021 году можно ждать нового громкого инфоповода со стороны оппозиционера. Не исключено, что он так и не решится вернуться в Россию и станет своеобразным диссидентом "новой волны". Впрочем, учитывая его политические амбиции, можно предположить, что он все-таки попробует побороться за власть здесь, в РФ, считает Илья Гращенков.

Трамп проиграл сам себе

Политическая концовка года прошла под знаком выборов президента США. Итоги голосования из-за возможности это сделать по почте стали известны позднее, чем обычно, и так и не были до конца признаны действующей администрацией Белого дома.

"Неожиданными результаты оказались только для сторонних наблюдателей. То, что Байден имеет более предпочтительные шансы, чем Трамп, стало понятно уже к началу осени. Здесь много причин – в первую очередь недовольство части американцев от того, как администрация Трампа справлялась с коронавирусом. Также не последнюю роль сыграла и личность самого президента, его поведение, зачастую высокомерное по отношению к простым американцам", – говорит Гращенков.

По словам политолога, важно представлять себе еще и электорат, который поддерживал того или иного кандидата.

"Есть глубинная Америка – люди там действительно не знают, что есть город Москва, потому что эта информация им не нужна, зато они помнят всех игроков своей бейсбольной команды. Они живут в своем городке или на своей ферме, ездят в ближайший город. Глубинная Америка хочет, чтобы ее не дурили, не навязывали новые системы ценностей и не произносили непонятные слова. Для них существует церковь, выпивка, рыбалка, охота и соседи, вот это в основном и был электорат Байдена, вспоминает сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук.

Сегодня, по его словам, мы видим расколотую Америку, которая переживает внутренний кризис. При этом мало кто видит у Байдена потенциал и возможность для маневра. Это связано как с небольшим отрывом от Трампа, так и тем, что конгресс по-прежнему разделен между республиканским сенатом и демократической палатой.

В будущее – с опаской

Политические итоги 2020-го оказались столь же неоднозначными, как и сам год. Возможно, возникшая турбулентность продолжится и в 2021-м.

"Уходящий год принес всему миру много непредсказуемого и опасного. Человечество слишком самоуверенно стало относиться к своим техническим возможностям, а они оказались ограниченными. <…> Некоторые политические режимы охотно использовали новые возможности тотального контроля над гражданами для ограничения их свобод и сохранения себя во власти. Оглядываясь назад, задумываешься: может быть, не стоило во время пандемии суетно проводить голосование по "обнулению"? Пандемия, как всякое испытание, заставила людей встряхнуться и вспомнить о том, что действительно дорого. Главное – нам удалось не допустить паники, хаоса и разрухи", – резюмирует политолог Юрий Чернышов.

Важно, что политика не отодвинула на второй план общечеловеческие ценности, которые в "смутные времена" стали еще более ощутимыми, согласен Илья Гращенков: "Поэтому то, как мы выберемся из коронавирусного кризиса, будет зависеть и от нашей собственной гражданской зрелости и ответственности. Ясно, что в 2021 году превалировать будут не политические сюжеты, а в первую очередь социально-экономические: проблема падения реальных доходов населения, безработица, бедность, а вследствие этого – радикализация настроений и выступления недовольных. Как власть справится с этим – большой вопрос".