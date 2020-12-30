Электричка в смартфоне. "Алтай-Пригород" предлагает покупать билеты в онлайн-сервисе

Прощайте очереди в кассу, прощайте бумажные билеты. Теперь купить билет на электричку можно в пару кликов в вашем мобильном телефоне. Там же можно узнать расписание поездов, адреса вокзалов и задать все вопросы. Такие возможности предоставляет мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

"РЖД Пассажирам" – это современный канал для продажи билетов. Здесь собраны все сервисы, которые могут понадобиться пассажиру, если он захотел воспользоваться услугами перевозчика", – уточнили в компании.

Через сервис вы сможете:

посмотреть расписание движения поездов пригородного сообщения;

купить билет на электричку за полную стоимость, а также школьные, студенческие (в период с 1 сентября по 15 июня) и детские билеты;

купить билет на скорые пригородные поезда "Калина красная", "Восток" сообщением Барнаул – Бийск;

узнать всю информации о маршрутах, остановках, времени в пути;

узнать все новости;

разобраться в навигации на вокзалах;

задать вопрос и получить консультацию.

Установить такое приложение легко. Скачайте "РЖД Пассажирам" в Play Маркет (для пользователей Android) или в AppStore (для пользователей iOS).

Работать в приложении очень просто. Выбираете конкретный поезд (купить билет можно только в день поездки), оформляете заказ, оплачиваете любым предложенным электронным способом. Готово. Распечатывать билет не нужно (и переживать, что вы можете его потерять), достаточно показать его в телефоне разъездному билетному кассиру. Просто садитесь в поезд и едете по своему маршруту.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании АО "Алтай-Пригород".