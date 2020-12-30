Иностранца оштрафовали за взятку алтайскому таможеннику

Уроженца Киргизии, проживающего в Новосибирской области, осудили за попытку подкупить таможенника на въезде в Алтайский край, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

Правоохранители выяснили, что 11 сентября в Горняке иностранец передал начальнику отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Алтайской таможни 15 тысяч рублей, чтобы ускорить досмотр транспорта и обеспечить беспрепятственный проезд в Россию.

Сотрудник ведомства сразу же проинформировал правоохранительные органы о готовящемся преступлении. При получении денег иностранца задержали.

Мировой судья судебного участка № 1 Локтевского района признал мужчину виновным в даче взятки и приговорил его к 75 тыс. рублей штрафа.