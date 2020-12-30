Рост цены крабового салата вчетверо обогнал инфляцию в России

Стоимость крабового салата выросла за год на 14%, что почти в четыре раза превосходит официальный уровень инфляции в стране. Средняя стоимость ингредиентов для блюда, необходимых на семью из четырех человек, составила 231,92 рубля.
Как пишет RT со ссылкой на информацию платформы фискальных данных "Такском", цена пачки крабовых палочек на четыре порции составила 99 рублей, яиц – 27,62 рубля, огурцов – 34,25 рубля, кукурузы – 61 рубль, майонеза – 10,2 рубля, а соли – 27 копеек. Всего специалисты проанализировали более 23 млрд кассовых чеков по всей стране.
Напомним, ранее эксперты подсчитали стоимость двух других новогодних салатов. Стоимость оливье за последний год выросла на 1% и составила 312,37 рубля, а селедка под шубой подорожала на 8% и теперь стоит в среднем по стране 201 рубль.
Комментарии
Если так пойдёт дальше, то россияне будут есть крабовый салат не только без крабов, но и без крабовых палочек.
Какое имеет отношение данная информация к крабовому салату?
Если так пойдёт дальше, то россияне будут есть крабовый салат не только без крабов, но и без крабовых палочек.
Например, крабовые палочки можно заменить сухариками с крабовым вкусом
И сколько лет забыли повышать МРОТ - если сегодня зарплата должна быть 50 тыс минималка! А средняя по их же подсчетам 150 -200 тыс. !!!!
А где продают салат из клешней? Хоть попробывать это чюдо.
а если с крилем делать?
Как странно они считают инфляцию, сколько они насчитали 4%. Надо считать по товарам повседневного спроса.,хотя-бы на примере салата 14% это уже ближе к истине.
30.12.2020 15:39
- гость -
Вас еще не тошнит от ежедневных крабовых палочек?