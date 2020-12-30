Рост цены крабового салата вчетверо обогнал инфляцию в России

Стоимость крабового салата выросла за год на 14%, что почти в четыре раза превосходит официальный уровень инфляции в стране. Средняя стоимость ингредиентов для блюда, необходимых на семью из четырех человек, составила 231,92 рубля.

Как пишет RT со ссылкой на информацию платформы фискальных данных "Такском", цена пачки крабовых палочек на четыре порции составила 99 рублей, яиц – 27,62 рубля, огурцов – 34,25 рубля, кукурузы – 61 рубль, майонеза – 10,2 рубля, а соли – 27 копеек. Всего специалисты проанализировали более 23 млрд кассовых чеков по всей стране.

Напомним, ранее эксперты подсчитали стоимость двух других новогодних салатов. Стоимость оливье за последний год выросла на 1% и составила 312,37 рубля, а селедка под шубой подорожала на 8% и теперь стоит в среднем по стране 201 рубль.