Росгвардейцы сдали почти 50 литров крови для больниц Рубцовска

46 литров крови сдали военнослужащие рубцовского полка войск национальной гвардии для пациентов медучреждений города. Акция прошла перед новогодними праздниками, участие в ней приняли 116 военных, сообщили в в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Отмечается, что перед сдачей крови все доноры прошли обследование у терапевта и сдали анализы.

Работники станции переливания крови благодарят росгвардейцев, так как запасы крови необходимо постоянно пополнять. Если доноры перестанут сдавать кровь (особенно редких групп и с отрицательным резус-фактором), это может поставить под угрозу жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями.