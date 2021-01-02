Такой день. Температурные рекорды декабря и коммунальные аварии в первый день 2021 года

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 2 января. Без коронавируса.

Прошедший декабрь поставил температурные рекорды в Алтайском крае: именно в декабре 2020 выдались самые холодные дни за последние сто лет и самые сильные снегопады. Средняя температура воздуха в декабре 2020 года в Алтайском крае оказалась ниже нормы на 2-3 градуса и составила -12...-17 градусов. И это при том, что в период с 8 по 25 декабря в крае преобладала довольно теплая и комфортная для Сибири погода. Похолодание пришлось на самый конец года – третью декаду декабря, когда над районами Западной Сибири, в том числе и над Алтайским краем, властвовал арктический антициклон. В результате целый ряд метеостанций региона, в том числе и в Барнауле 27 декабря, были "зарегистрированы новые рекорды абсолютного минимума этих дней за весь ряд наблюдений". В Барнауле в этот день столбики термометров опустились до -41,7 градуса. До этого рекорд был 27 декабря 1920 года, когда температура опускалась до -41,4 градуса.

В Барнауле разыскивают вандалов, которые в новогоднюю ночь на улице Энтузиастов в Барнауле повредили несколько автомобилей. Неизвестные разбили зеркала на припаркованных машинах. По сообщению очевидцев, пострадавших автомобилей "достаточно много". Сейчас автовладельцы разыскивают злоумышленников.

Сразу несколько аварий на котельных произошло в городе Камне-на-Оби в первый день нового года. Из-за поломки системы шлакозолоудаления остановилась 29-я, крупнейшая котельная города. Во время ликвидации аварии выявились сбои в работе электрооборудования, также не запускался поддув и сетевой насос. Рабочим удалось запустить котельную в 14:20. А в 14:40 произошла еще одна поломка ШЗУ – слетел ролик. Сейчас котельная также работает в штатном режиме. Отметим, что это не первая авария на котельной № 29 этой зимой. Еще 26 декабря, в самый пик сильнейших морозов в регионе, здесь произошла крупная авария.

Пандемия коронавируса и переход на удаленную работу спровоцировали в России и Барнауле спрос не только на гречку и туалетную бумагу, но и ажиотаж на рынке бытовой техники и электроники. Кроме гречки барнаульцы скупали морозильные камеры, вытяжки, эпиляторы и игровые консоли. Как СOVID-19 повлиял на потребительские привычки и почему мелкие магазины электроники считают себя конкурентоспособными крупным ретейлерам – читайте в нашем материале.