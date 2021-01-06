Мараловодческую ферму в Алтайском крае выставили на продажу за 55 млн рублей

Фермерское хозяйство для разведения маралов продают в Алтайском крае за 55 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Авито еще 30 декабря 2020 года. Ферма, по словам продавца, находится в 90 км от Белокурихи.

Хозяин пишет, что всего у него в собственности находится 1378 га земли.

"Пастбища разбиты на пять огороженных парков, изгородь которых составляет порядка 22 км (после капитального ремонта), во всех парках протекают ручьи. На территории имеются хозяйственные постройки. Предприятие полностью укомплектовано с/х техникой и оборудованием, производственным инвентарем российского и европейского производства, в отличном техническом состоянии. На территории предприятия благоустроенная база, обустроенная под жилье собственника с плодоносящим садом и придомовым хозяйством, — говорится в объявлении.

По словам собственника, хозяйство прекрасно подходит для разведения маралов, пятнистых оленей, лошадей и даже рыбы. Хозяин уверяет, что продает предприятие без долгов и какого-либо обременения. Главной особенностью хозяйства он называет расположения — владения находятся "в живописной холмистой местности, окруженной горной цепью с трех сторон". "Прекрасная возможность заняться туризмом", — добавляет автор объявления.

Напомним, в декабре на Авито также появилось объявление о продаже культовой базы отдыха "Империя туризма", расположенной недалеко от озера Ая. За свой бизнес предприниматель просит 200 млн рублей.