Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил существование "российского" штамма коронавируса. По его словам, он, скорее всего, существует, однако ученые пока его не выявили.

"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы", – цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, в России секвенирует существенно меньше образцов вирусов, чем в других странах, а потому пока местную вариацию SARS-CoV-2 обнаружить не удалось. Отдельно Гинцбург заявил, что центр пока не получил образец "британского" коронавируса.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса в России выявили в конце прошлого года у россиянина, который вернулся из Великобритании.