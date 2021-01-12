Алтайские полицейские эвакуировали людей и вытащили газовые баллоны из горящего дома

Сотрудники ППС Рубцовска эвакуировали людей из горящего дома. На минувших выходных во время патрулирования стражи порядка увидели клубы дыма над одним из домов по улице Советской, сообщили об этом в экстренные службы и направились на место инцидента.

Как пишет пресс-служба МВД РФ, по приезде наряд ППС в составе лейтенанта полиции Игоря Литвиненко, прапорщика полиции Дмитрия Батищева и сержанта полиции Светланы Калабиной увидел, что горит крыша одноэтажного многоквартирного дома. В нем находились четыре семьи.

"Оперативно оценив обстановку, полицейские вывели из дома восемь человек, в том числе пятилетнюю девочку, после чего вынесли на безопасное расстояние шесть газовых баллонов. В дальнейшем полицейские вместе с сотрудниками МЧС обесточивали здание, выносили бытовую технику и вещи, принадлежащие погорельцам", – рассказали в министерстве.

Сейчас жизни и здоровью горожан ничего не угрожает. При этом вернуться к себе домой они смогут не скоро.