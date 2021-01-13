Барнаулец лишился лимузина из-за долгов по алиментам

Из-за неуплаты алиментов на двух детей барнаулец лишился своего лимузина. Об этом рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.

"Хозяин данной роскоши, уклоняясь от выплаты алиментов на содержание своих детей, за небольшой промежуток времени сумел накопить долг в размере более 400 тыс. рублей", – пишет пресс-служба ведомства.

В ходе проверки имущества судебные приставы изъяли у неплательщика лимузин Lincoln. Мужчине объяснили, что в случае неуплаты задолженности автомобиль после процедуры оценки будет передан на утилизацию.

Ранее amic.ru писал о том, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении жителя Бийска, который длительное время не платил алименты. У мужчины также забрали автомобиль.