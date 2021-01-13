Барнаулец лишился лимузина из-за долгов по алиментам

Из-за неуплаты алиментов на двух детей барнаулец лишился своего лимузина. Об этом рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.
"Хозяин данной роскоши, уклоняясь от выплаты алиментов на содержание своих детей, за небольшой промежуток времени сумел накопить долг в размере более 400 тыс. рублей", – пишет пресс-служба ведомства.
В ходе проверки имущества судебные приставы изъяли у неплательщика лимузин Lincoln. Мужчине объяснили, что в случае неуплаты задолженности автомобиль после процедуры оценки будет передан на утилизацию.
Ранее amic.ru писал о том, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении жителя Бийска, который длительное время не платил алименты. У мужчины также забрали автомобиль.
Комментарии
Ну да детям намного лучше будет, если его утилизируют.
автомобиль после процедуры оценки будет передан на утилизацию.
Такой, видимо, роскошный, что никому не нужен?))
мужчины позабыли свой основной долг - содержание детей.
13.01.2021 13:28
- гость -
Сейчас Месный пришлепает - Вам все наглядно распишет.
Такую картину можно часто на Потоке, ВРЗ или в деревне наблюдать. Роскошное авто рядом с развалюхой. Ну точно Африка, как кто-то в соседнем посте прокомментировал.
13:46
Итальянец
Роскошное авто рядом с развалюхой.
Дык этот линкольн, явно используется как коммерческий транспорт, а в колхоз угнал, что бы спрятать. Но от матери своих детей ничего не спрячешь.
Все чаще по работе таких встречаешь) мерс-лимузин-крузак, а как дело качается мужского достоинства (честь, слово, ответственность), то все становится ясно как день )))
13.01.2021 13:28
- гость -
мужчины позабыли свой основной долг - содержание детей.
Чтобы содержать детей нужно иметь работу позволяющую это делать , а с этим большие проблемы!
Отберите у него ещё одежду и обувь, чтобы уж наверняка не смог выйти из дома и ничего заработать и самоубился от безысходности.
Хорошему танцору всегда что-то мешает..Сам мужик тоже ничего не ест,не зарабатывает же ,бедолага
Прекратите рожать детей не имея работы и финансовой подушки на будущее.