Брюса Уиллиса выгнали из магазина из-за того, что он был без маски

Актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за то, что он был без маски. Об этом пишут американские СМИ.

По информации ряда изданий, актер зашел в магазин, чтобы сделать покупки, но не надел средство защиты и даже не натянул на лицо бандану. Сотрудники магазина попросили его исправить ситуацию, но Уиллис отказался. Тогда охрана силой вывела актера на улицу.

Ранее amic.ru писал о том, что в Бийске кондуктор автобуса 23-го маршрута делала замечания пассажирам, которые ехали без маски. При этом сама женщина масочный режим не соблюдала.