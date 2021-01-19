Против бывшего мэра Томска возбудили третье уголовное дело

Третье уголовное дело возбудили против экс-градоначальника Томска Ивана Кляйна. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, бывшего чиновника обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

"По версии следствия подозреваемый, являясь избранным мэром города Томска, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является, – пояснили в ведомстве. – В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности".

Ранее amic.ru писал, что против градоначальника возбудили два дела о превышении должностных полномочий. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, Кляйн дал незаконное указание руководителю департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести несоответствующие действительности сведения.

Речь идет о несуществующей 300-метровой санитарно-защитной зоне, которая, согласно документам, окружает участок, где расположено городское предприятие.

Это не позволило другому предпринимателю изменить назначение зоны и организовать на ней жилищное строительство, тем самым ограничив его права.

Иван Кляйн свою вину не признал. Несмотря на это, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следователей о заключении чиновника под стражу и отстранении от должности.

Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жены мэра Томска Ивана Кляйна, генерального директора компании "Томское пиво" Галины Кляйн.

Супругу чиновника обвиняют в сопротивлении силовикам при обыске. Тогда Галина Кляйн пыталась выбросить из окна водителю подушку, наполненную банковскими картами от счетов с накоплениями семьи.