Против бывшего мэра Томска возбудили третье уголовное дело

Третье уголовное дело возбудили против экс-градоначальника Томска Ивана Кляйна. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, бывшего чиновника обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности.
"По версии следствия подозреваемый, являясь избранным мэром города Томска, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является, – пояснили в ведомстве. – В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности".
Ранее amic.ru писал, что против градоначальника возбудили два дела о превышении должностных полномочий. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Согласно версии следствия, Кляйн дал незаконное указание руководителю департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести несоответствующие действительности сведения.
Речь идет о несуществующей 300-метровой санитарно-защитной зоне, которая, согласно документам, окружает участок, где расположено городское предприятие.
Это не позволило другому предпринимателю изменить назначение зоны и организовать на ней жилищное строительство, тем самым ограничив его права.
Иван Кляйн свою вину не признал. Несмотря на это, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следователей о заключении чиновника под стражу и отстранении от должности.
Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жены мэра Томска Ивана Кляйна, генерального директора компании "Томское пиво" Галины Кляйн.
Супругу чиновника обвиняют в сопротивлении силовикам при обыске. Тогда Галина Кляйн пыталась выбросить из окна водителю подушку, наполненную банковскими картами от счетов с накоплениями семьи.
Комментарии
Кому то пивной заводик приглянулся.
Рейдерские захваты ушли в прошлое, теперь рулят SILOVIKI)
С Добрым Доктором та же история, похоже кому-то больничка приглянулась.
сейчас размотают мужика, без трусов останется...
Пиво там кстати одно из лучших в Сибири варили, особенно лет 10 назад. Крюгер бархатный с ароматом "петушков" (леденец) вообще не имел конкурентов.
Сильно он наступил на свою проблему, когда работал.
Лицемерие российских властей как оно есть. Абсолютно не оправдывая жучилу Кляйна, но по подобным поводом можно закрывать каждого первого мэра. Путин просто хочет до конца свернуть выборность в стране, убирая последних выборных мэров и губернаторов. Чтобы кругом были лояльные, понятные и подконтрольные назначенцы.