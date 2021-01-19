Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет", — цитирует Пескова РИА Новости.

Крещение 19 января отпраздновали и жители Барнаула. Единственная санкционированная купель в городе находится недалеко от озера Пионерского. Крещенский городок также есть и на Речном вокзале. Однако купель там в этом году решили не делать из соображений безопасности.