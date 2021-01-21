Более 15 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у 26 жителей города Горно-Алтайска; у девяти жителей Майминского района; у восьми жителей Турочакского района; у семи жителей Усть-Коксинского района; у шести жителей Чойского района; у пяти жителей Шебалинского района; у четырех жителей Кош-Агачского района; у четырех жителей Онгудайского района; у одного жителя Усть-Канского района.

Таким образом, общее число заразившихся в Горном Алтае достигло 15 017. Выздоровели 14 061 человек, из которых 45 – за последние сутки.

Также в регионе подтвердили еще два случая смерти пациентов с коронавирусом. В декабре прошлого года скончалась 59-летняя жительница Кош-Агачского района, а 12 января – 66-летний житель Майминского района. В первом случае причиной смерти стала коронавирусная инфекция и легочная эмболия, во втором – другие формы тяжелых заболеваний, усилившихся на фоне COVID-19.

Таким образом, за весь период в Республике Алтай зарегистрировано 179 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, в том числе 163 – от COVID-19, 16 – от иных причин.

