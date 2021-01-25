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В темноте, да в обиде: кто и почему оставляет без света жителей Алтая и всей страны

, ИА "Амител"
"Россети Сибири" "крадут" у жителей Фирсово-2 72 часа электроэнергии в год
Фото: altai-republic.ru

Фото: altai-republic.ru

Жители поселка Фирсова Слобода – 2, что недалеко от Барнаула, жалуются на перебои с электроэнергией. Без предупреждения она регулярно пропадает на несколько часов в день. Причина массовых отключений – изношенность сетей "Алтайэнерго". Только в 2019-м сетевая компания "украла" у жителей поселка около 72 часов света. В прошлом году ситуация стала лучше, но перебои все равно происходят. Местные жители регулярно жаловались в "Алтайэнерго", где лишь разводят руками и обвиняют в проблемах то ветер, то снег, то падающие на провода деревья. Amic.ru разобрался в проблеме и выяснил, что мучаются от внеплановых отключений не только жители небольшого поселка на Алтае, но и большие сибирские города. И всех их "питает" компания "Россети Сибири".

Света нет, но вы держитесь

Поселок Фирсова Слобода – 2 на 750 домовладений расположен в Первомайском районе. "Питается" он от сетей "Алтайэнерго" (филиал МРСК "Сибири", которая в 2020 году сменила название на ПАО "Россети Сибири"): ресурсоснабжающая организация взяла на баланс сети после завершения строительства поселка в 2010 году. Возводили, к слову, на средства дольщиков. По началу проблем не было, но в последние годы перебои с электричеством стали носить масштабный характер. По словам жителей, свет в домах гаснет примерно каждые две недели. Причем происходит это без предупреждения. Никогда не знаешь, сколько сидеть в темноте: иногда – 15 минут, а порой – и 7-9 часов, говорят жители поселка. Были случаи, когда из-за резкого скачка напряжения ломалась бытовая техника. Представители компании извиняются за перебои – но только в чате жителей поселка в WhatsApp. Якобы отключения происходят из-за плохой погоды: мокрого снега, который налипает на провода, и они не выдерживают нагрузки. А летом электричество исчезает уже из-за сильного ветра и падающих на линии передач веток и деревьев.

Всего за 2019 год, согласно подсчетам жителей Фирсовой Слободы – 2, произошло отключений в общей сложности более чем на 72 часа. В 2020 году ситуация чуть улучшилась. Но не решилась.

Хождение по кругу

Некоторые жители Фирсово-2 не так сильно страдают от перебоев с электричеством. В их домах установлены бензогенераторы, которые могут спасти в случае плохой погоды (и отсутствия электроэнергии). Остальные же вынуждены мучиться и жаловаться в различные инстанции. В "Россетях Сибири", которой и принадлежит "Алтайэнерго", официально извиняться не хотят. В компании утверждают, что отключения электроэнергии в Фирсово-2 – такой же миф, как и подвиги Геракла. В "Алтайэнергосбыте" тоже отказались помогать, ответив жителям, что постоянные перебои – это "нормально". И происходят они не только из-за ветра и снега, но и по причине установки сетевиками нового оборудования. Поскольку поселок активно застраивается, нагрузка на существующие объекты электроэнергетики возрастает и требуется постоянная реконструкция во избежание аварийных ситуаций. А вот почему "Россети Сибири" не предупреждают о работах – жителям объяснять не стали.

"Учитывая изложенное, а также происходящий постоянный износ оборудования, существующие линии электропередачи требуют регулярного контроля за их состоянием. Большинство работ на объектах электросетевого хозяйства выполняются со снятием напряжения", – пояснили в ответе на обращение в "Алтайэнергосбыте" (есть в распоряжении редакции).

Антимонопольная служба Алтайского края также не смогла помочь жителям поселка в их борьбе против постоянных отключений. В ведомстве подтвердили, что все проблемы – изношенность сети. Несмотря на очевидные нарушения, в УФАС отказались принимать в отношении поставщика административные меры. Хотя сетевой компании грозил бы штраф в размере всего нескольких тысяч рублей. Для "Россетей Сибири", зарабатывающей на высоких тарифах миллиарды в год, этот штраф – капля в море.

"Россетям" закон не писан

Согласно закону "Об электроэнергетике", перед потребителями отвечают поставщики и сетевые организации. Они и должны обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. А также ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. Производить плановые отключения вообще запрещено, если не произошло аварии на сети. Однако допустимое время отключений в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд. Фактически в поселке Фирсово-2 поставщик едва ли уложился в эти нормативы, но доказать нарушения законодательства очень сложно.

Amic.ru обращался в "Россети Сибири" за комментариями, но получил лишь короткую отписку. В компании попросили прислать все фамилии и адреса конкретных жителей, пожаловавшихся в СМИ на постоянные отключения. В "Россетях" добавили, что электроснабжение поселка осуществляется по двум воздушным линиям электропередачи 10 кВ. Отключения электроэнергии по данным линиям проводятся по плановым заявкам в период проведения работ в рамках ремонтной программы. Однако, как отметили в ответе на запрос, отключения происходят в том числе по вине самих жителей из-за установки оборудования (тех самых бензогенераторов, которые и спасают в "темные" времена) и новых потребителей, которыми поселок активно прирастает.

Кроме того, сетевики пообещали, что в этом году рядом с поселком вырубят все кустарники и ветхие деревья, которые могут падать на электропровода и провоцировать аварии. А в долгосрочной инвестиционной программе запланирована реконструкция подстанции "Санниковская" (в селе Санниково Первомайского района). Когда это произойдет – в компании не пояснили.

Где еще "Россети Сибири" "крадут" электричество?

"Вынужденные" отключения происходят и в других районах Алтайского края и регионах Сибири. Так, в 2020 году в Красноярском крае, Хакасии и Тыве, согласно публикациям в СМИ, свет в домах гас во многих населенных пунктах при любом порыве ветра. В октябре без электричества на сутки осталась вся Республика Тыва с населением 330 тысяч человек. Причина – масштабная авария, возникшая в ходе начавшегося планового ремонта на изношенных энергосетях "Россети Сибири". Тогда глава региона долго извинялся перед жителями. В канун Нового года в Кемеровской области из-за мороза без электричества осталась часть центра города Анджеро-Суджинска и еще четыре его района.

Как отмечают специалисты, зачастую красиво у "Россетей Сибири" все только на бумаге. В реальности же многие населенные пункты Алтайского края, где и так один из самых высоких тарифов на электричество в Сибири, вынуждены годами ждать обновления инфраструктуры. Аварии на линиях сетевой компании происходят регулярно, хотя все филиалы "Россетей Сибири" – включая и "Алтайэнерго" – имеют свои инвестиционные программы и часть от дохода обязаны направлять на обновление сетей. Только этого почему-то не происходит. В чем причина бездействия "Россетей Сибири" – неизвестно. Кстати, это отличный повод провести расследование.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.01.2021 08:30
гость

Лучше напишите, кто конечный владелец этой компании, где живёт и где налоги платит, и сразу всё станет ясно!

25.01.2021 08:45
ПЕТР

25.01.2021 08:30
гость
"Лучше напишите, кто конечный владелец этой компании"
Верно! Скорее всего тоже, как и гендиректор Росэнергосбыт получил так называемый "золотой паспорт" ( за финансовые вложения) где нибудь на вечно зеленных "островах".Поэтому какое им дело до российских аборигенов.
Помню раньше отключали свет весной и осенью (профилактика), да и при последствиях погоды (естественно), а теперь минимум бывает по нескольку раз в квартал.

25.01.2021 08:56
- гость -

Статья основана на слухах и недовольствах жителей и все. А люди, как известно, всегда чем-то недовольны. И потом, что значит: "запрещены плановые отключения, если не произошло аварии", а ремонт, простите, они должны под напряжением вести, без отключений? Или плановый ремонт не нужен? В Алтайэнерго правильно сделали, что запросили все адреса тех, кто жалуется. Чтобы дать ответ по конкретному потребителю сколько именно часов не было света у него. Потому что "все" - это равно "никто". Почему же вы не стали дальше разбираться?

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