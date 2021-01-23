Туристический маршрут по Усть-Чарышской Пристани разрабатывают в Алтайском крае

Лаборатория "Культурное наследие Алтая" и клуб ЮНЕСКО алтайского института культуры реализуют проект "Документирование и трансляция историко-культурного наследия села Усть-Чарышская Пристань". Об этом сообщает официальный сайт региона.

В нем примут участие администрация района и приход храма имени праведного Иоанна Кронштадтского села Усть-Чарышская Пристань. Вместе они разработают туристический маршрут по району.

На территории Усть-Пристанского района сохранились уникальные памятники культурного наследия. Среди них мельница 1905 года, построенная без единого гвоздя, а также многое другое.

Соглашение о реализации проекта планируют подписать 26 января.