Численность избирателей в Алтайском крае продолжает снижаться. За последние полгода электорат в регионе сократился сразу на 10 тысяч человек. Актуальные данные опубликовал крайизбирком.

На 1 января 2021 года в регионе насчитывалось 1 803 626 избирателей, тогда как 1 июля 2020 года было зарегистрировано 1 813 470 человек, имеющих право голоса. Напомним, в 2021 году в Алтайском крае пройдут две крупные кампании – выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Они состоятся в единый день голосования 19 сентября.

Лидером по числу избирателей традиционно остается Барнаул – 522 574 человека. Самый многочисленный – Индустриальный район, на территории которого проживают 180 285 избирателей. Меньше всего избирателей зарегистрировано в Октябрьском районе – 65 807 человек. В Ленинском районе проживают 104 947 горожан, обладающих активным избирательным правом, в Центральном – 96 585, в Железнодорожном – 74 950.

На втором месте среди городских округов по числу избирателей расположился Бийск. На территории наукограда проживают 161 589 человек, достигших возраста 18 лет. Замыкает тройку лидеров Рубцовск, на территории которого зарегистрировано 97 422 избирателя.

Лидерами по числу избирателей среди муниципалитетов стали Первомайский (41 029 человек), Каменский (37 486) и Тальменский (34 102) районы. Аутсайдеры – Суетский (3499), Ельцовский (4713) и Тогульский (6362) районы.