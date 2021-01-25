Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем студента

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем российского студенчества. Обращение мэра опубликовал пресс-центр городской администрации.

Франк напомнил, что Татьянин день более 200 лет является символов молодости, энергии и стремления к знаниям. Градоначальник отметил, что студенческие годы – один из самых ярких периодов жизни, который является фундаментом будущих профессиональных и личностных достижений.

"Барнаульские студенты активно участвуют в жизни города. В минувшем году они внесли весомый вклад в празднование 75-летия Великой Победы, 290-летия Барнаула, сделали очень много для развития волонтерского движения, включившись в реализацию проекта #МыВместе", – цитирует обращение пресс-центр мэрии.

Франк пожелал студентам крепкого здоровья, счастья, удачи, уверенности в собственных силах и настойчивости в достижении целей.