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Слишком дорого. Треть всех домов в Алтайском крае сменили управляющие компании в 2020 году

, ИА "Амител"
Чаще всего жильцы домов недовольны высокими ценами на услуги УК
В Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2020 году сменили управляющую компанию 2930 многоквартирных домов. Это треть всего жилого фонда региона. Об этом заявил руководитель ведомства Олег Веремеинко на пресс-конференции 22 января. По его словам, в 2019 году показатели были ниже.

"Всего в реестре лицензий Алтайского края в настоящее время числятся сведения о 10 581 многоквартирном доме. За 2020 год издано 1155 приказов о перемещении более 2930 домов. Таким образом, в течение года перемещены сведения о 28% домах региона, что на 2% больше показателей 2019 года. То есть каждый третий многоквартирник сменил способ управления в течение года", – отметил инспектор.

По его словам, самая распространенная причина отказа – недовольство жителей работой УК.

"Собственники считают, что управляющая компания не выполняет обязательства, предусмотренные договором управления. В качестве причины указывают нарушение качества предоставления услуг, отсутствие должного уровня освещения, отсутствие уборки снега, несоблюдение правил и норм пожарной безопасности, несвоевременное устранение заявок. Также граждане считают, что эта УК "берет слишком много денег на текущее содержание и коммунальные услуги". Люди говорят: "Почему мы должны платить эту сумму, если в соседнем доме другая УК берет на 20% меньше", – отмечает Олег Веремеинко.

В 2020 году в Алтайском крае прекратили работу девять управляющих компаний, четыре из которых – по решению суда (две в Барнауле, одна в Белокурихе и одна в Горняке).

"Также работу прекратили две компании в связи с отсутствием домов в реестре лицензий Алтайского края более шести месяцев (то есть "пустые" УК, без подконтрольных домов, – прим. ред.). Речь идет об УК ООО "Зеленый двор" в Рубцовске и ООО "Стимул" в Барнауле. По заявлению лицензиата работу прекратили две организации", – отмечает руководитель ведомства.

Есть в Алтайском крае и дома, которые остались без управления. Однако это не значит, что они брошены: за каждым объектом закрепляют временную УК.

"Иногда случается, что дома остаются без управления. Если дом исключается из реестра лицензий Алтайского края, а собственники не выбрали управляющую компанию, то мы направляем такие сведения в орган местного самоуправления, чтобы они назначили временную управляющую компанию. Сегодня на территории края осуществляют деятельность 16 временных УК, в управлении которых находятся 175 многоквартирных домов", – говорит чиновник.

64 многоквартирных дома с временными УК находятся в Рубцовске. Их собственники еще не выбрали новую управляющую организацию.

"В Рубцовске, например, две управляющие компании – "Север" и "Высота" – были признаны банкротами по решению суда. Мы оперативно получили эту информацию, совместно с органами прокуратуры вышли на администрацию, и сейчас УК "Модуль" временно передали 64 многоквартирных дома", – отмечает Олег Веремеинко.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.01.2021 09:39
- гость -

Новые УК заманивают няшками... типа идите к нам...а потом каааак подымают цены.

26.01.2021 09:50
ВЕРЕРАН

Маразм! Стоимость обслуживания устанавливают собственники на своем собрание, УК не может самостоятельно менять тариф! А если меняют значит собственники лопоухие.

26.01.2021 09:54
- гость -

К не может самостоятельно менять тариф!

Да вы что? ЖК РФ давно читали? строку содержания помещения имеют законное право повышать в год на % инфляции, хоть читайте иногда что там нового.

26.01.2021 09:59
- гость -

"Почему мы должны платить эту сумму, если в соседнем доме другая УК берет на 20% меньше"

потому что ТА уК бахнет сразу потом за 5 лет и это будет не 2 рубля а 10, наивные у нас жители

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