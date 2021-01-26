Слишком дорого. Треть всех домов в Алтайском крае сменили управляющие компании в 2020 году

В Алтайском крае в 2020 году сменили управляющую компанию 2930 многоквартирных домов. Это треть всего жилого фонда региона. Об этом заявил руководитель ведомства Олег Веремеинко на пресс-конференции 22 января. По его словам, в 2019 году показатели были ниже.

"Всего в реестре лицензий Алтайского края в настоящее время числятся сведения о 10 581 многоквартирном доме. За 2020 год издано 1155 приказов о перемещении более 2930 домов. Таким образом, в течение года перемещены сведения о 28% домах региона, что на 2% больше показателей 2019 года. То есть каждый третий многоквартирник сменил способ управления в течение года", – отметил инспектор.

По его словам, самая распространенная причина отказа – недовольство жителей работой УК.

"Собственники считают, что управляющая компания не выполняет обязательства, предусмотренные договором управления. В качестве причины указывают нарушение качества предоставления услуг, отсутствие должного уровня освещения, отсутствие уборки снега, несоблюдение правил и норм пожарной безопасности, несвоевременное устранение заявок. Также граждане считают, что эта УК "берет слишком много денег на текущее содержание и коммунальные услуги". Люди говорят: "Почему мы должны платить эту сумму, если в соседнем доме другая УК берет на 20% меньше", – отмечает Олег Веремеинко.

В 2020 году в Алтайском крае прекратили работу девять управляющих компаний, четыре из которых – по решению суда (две в Барнауле, одна в Белокурихе и одна в Горняке).

"Также работу прекратили две компании в связи с отсутствием домов в реестре лицензий Алтайского края более шести месяцев (то есть "пустые" УК, без подконтрольных домов, – прим. ред.). Речь идет об УК ООО "Зеленый двор" в Рубцовске и ООО "Стимул" в Барнауле. По заявлению лицензиата работу прекратили две организации", – отмечает руководитель ведомства.

Есть в Алтайском крае и дома, которые остались без управления. Однако это не значит, что они брошены: за каждым объектом закрепляют временную УК.

"Иногда случается, что дома остаются без управления. Если дом исключается из реестра лицензий Алтайского края, а собственники не выбрали управляющую компанию, то мы направляем такие сведения в орган местного самоуправления, чтобы они назначили временную управляющую компанию. Сегодня на территории края осуществляют деятельность 16 временных УК, в управлении которых находятся 175 многоквартирных домов", – говорит чиновник.

64 многоквартирных дома с временными УК находятся в Рубцовске. Их собственники еще не выбрали новую управляющую организацию.

"В Рубцовске, например, две управляющие компании – "Север" и "Высота" – были признаны банкротами по решению суда. Мы оперативно получили эту информацию, совместно с органами прокуратуры вышли на администрацию, и сейчас УК "Модуль" временно передали 64 многоквартирных дома", – отмечает Олег Веремеинко.