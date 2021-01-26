Сотрудники алтайской ГИБДД помогли водителю и пассажирам сломавшегося на морозе автобуса

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники ГИБДД Хабарского района Евгений Черненко и Алексей Сахно помогли водителю и пассажирам рейсового автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, около 15:50 на 62-м километре трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. Во время патрулирования инспекторы заметили стоящий на обочине автобус Kia Granbird.

"Сотрудники ГИБДД проследовали к транспортному средству для выяснения причины остановки. Водитель сообщил полицейским, что в пути произошла поломка двигателя, в результате чего продолжить движение было невозможно. В салоне автобуса, который следовал по маршруту Барнаул – Славгород, находились 12 пассажиров", – говорится в сообщении.

В результате инспекторы "приняли все необходимые меры" и отправили пассажиров в ближайшее кафе в селе Панкрушиха, откуда те пересели на следующий рейс. Затем стражи порядка привлекли спецтехнику, которая отбуксировала сломанный автобус до придорожного сервиса, чтобы устранить неисправность.