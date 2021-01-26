Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку трамваев

Жительница краевой столицы возмутилась из-за малого количества трамваев маршрута № 9 в утреннее время. Об этом она рассказала в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"В утренние часы по будням невозможно зайти нормально в трамвай № 9 на остановке "Кинотеатр "Чайка", – заявила женщина. – В транспорте настолько много людей, что двери не всегда могут закрыться".

Особенно ее возмутила ситуация 26 января, когда с 7:05 до 7:45, по ее словам, на остановке "Кинотеатр "Чайка" не остановился ни один трамвай указанного маршрута.

"Прошло три трамвая № 3, четыре трамвая № 7, далеко не полные, – утверждает горожанка. – Почему в такой час пик нельзя пустить трамвай № 9 чаще, как полагается, а не один раз в час?"

Она предложила другим недовольным пассажирам написать коллективную жалобу, чтобы "Горэлектротранс" принял меры для обеспечения необходимого числа трамваев на маршруте.

Многие барнаульцы в комментариях отметили, что не хватает не только трамваев маршрута № 9, но и многих других, а также автобусов и троллейбусов.

Ранее amic.ru писал, что Министерство транспорта России объяснило отсутствие Барнаула и Бийска в числе городов, которые участвуют в 2021 году в нацпроекте по обновлению общественного транспорта, многочисленными ошибками и недочетами в документах. Кроме того, в заявке не было программы комплексного развития общественного транспорта в этих крупных городах.