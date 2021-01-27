Путин заявил о риске "борьбы всех против всех" на мировой арене

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности в мире. По его словам, нынешнюю ситуацию можно сравнить с тридцатыми годами прошлого века.

"В современном мире возникла опасность столкнуться с глобальным срывом и борьбой всех против всех", – цитирует РИА Новости слова Путина во время онлайн-выступления на "давосской неделе".

По словам президента, трудно не замечать глобальной трансформации в экономике, политике и социальной сфере. Путин добавил, что пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса в мире и ускорила "структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы".

Напомним, что ранее Путин заявил о сохраняющихся факторах нестабильности развития экономики. По его словам, они вызваны последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями и нарушением глобальных кооперационных и торговых связей.