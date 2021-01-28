Барнаульская пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонков мошенников

Мошенники похитили 1,239 млн рублей у барнаульской пенсионерки под предлогом защиты ее сбережений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным полиции, 61-летней женщине позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности банка. Он доложил, что неизвестные пытаются снять деньги с ее банковской карты. Мужчина также заверил горожанку, что он передал ее контакты сотруднику правоохранительных органов, который свяжется с ней и поможет сохранить накопления.

Позже пенсионерке на самом деле позвонил человек и рассказал, что делать дальше. После его советов женщина перевела деньга на указанные счета, которые, вероятно, и оказались номерами сотовых телефонов мошенников.

Полицейские проводят проверку, злоумышленников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".