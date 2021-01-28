Барнаульская пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонков мошенников

Мошенники похитили 1,239 млн рублей у барнаульской пенсионерки под предлогом защиты ее сбережений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным полиции, 61-летней женщине позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности банка. Он доложил, что неизвестные пытаются снять деньги с ее банковской карты. Мужчина также заверил горожанку, что он передал ее контакты сотруднику правоохранительных органов, который свяжется с ней и поможет сохранить накопления.
Позже пенсионерке на самом деле позвонил человек и рассказал, что делать дальше. После его советов женщина перевела деньга на указанные счета, которые, вероятно, и оказались номерами сотовых телефонов мошенников.
Полицейские проводят проверку, злоумышленников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Комментарии
Шо, опять?
Откуда у мошенников была инфа об накоплениях старушки?
Не повод ли копнуть в сторону банковских работников???
16:12
Иsтина
На Грефа решил замахнуться?
Откуда у мошенников была инфа об накоплениях старушки?
Откуда у старушки были такие накопления!
Откуда у мошенников была инфа об накоплениях старушки?
Не повод ли копнуть в сторону банковских работников???
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Ты дурак что-ли? Они всем звонят и у кого по 10к, и у кого по 5000к на карте. Ну а там кто попадётся. Просто у кого 10к украли в новости не попадают.
16:18
тю!
Откуда у старушки были такие накопления!
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Сынок, например в 1995 году ей было 36 лет, самое время для накопления капитала. Это ты картошкой с макаронами лакомился, а умные люди зарабатывали. Да и вообще могла квартиру разменять. Вернуть бы 90-е.
61 год еще не старушка, хотя судя по действиям, уже с разумом проблемы. А откуда деньги - для этого возраста нормальная сумма "подушки безопасности", которой больше нет. Вот это беда.
Раскрываемость у нас высокая. Думаю найдут.