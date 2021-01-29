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"Ждать до понедельника страшно". В Заринске не смогли помочь ребенку с орехом в носу

, ИА "Амител"
Жители города просят губернатора обратить внимание на состояние местной медицины
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заринские врачи не смогли оказать медицинскую помощь ребенку, который засунул себе в нос орешек. Об инциденте, произошедшем 23 января, сообщается в Instagram городской газеты "Наш город". По словам мамы малыша, ей пришлось ехать в один из травмпунктов Барнаула.

Как рассказывает жительница Заринска, все попытки получить помощь у местных медиков потерпели неудачу. Сперва она позвонила в скорую. Но диспетчер отказался отправить бригаду на вызов и посоветовал маме самостоятельно добраться до городской больницы.

"Приехали, позвонили лору, отказалась ехать. Все понятно, выходной – имеет право", – описывает ситуацию жительница Заринска в Instagram издания. Как пояснил amic.ru представитель местной больницы, отоларинголог не приехала, потому что "была у родственников в деревне". Вообще эта врач, по словам собеседника, в декретном отпуске и лишь "немножко принимает".

После отказа лора на помощь ребенку пришел педиатр – попробовал вытащить орех щипцами. Но ничего, к сожалению, не получилось ,"только пропихнули дальше".

"Развели руками, сказали, помочь не могут. Либо ищите платного, либо ждите понедельника, либо Барнаул. Нос посинел. Ждать до понедельника страшно, мало ли что. Поехали к частному лору – Замятину Владиславу Леонидовичу, который даже осмотреть ребенка отказался, ссылаясь на то, что ему некогда", – сокрушается женщина. В итоге она поехала на такси в барнаульский травмпункт. А это около 115 км. дорога занимает 1,5 часа.

"Там очень удивились, что нам не смогли оказать помощь по месту жительства. За две секунды достали наш орешек. Спасибо им огромное", – благодарит барнаульских врачей женщина.

Пост жительницы Заринска вызвал множество комментариев в Instagram. Они адресованы Минздраву Алтайского края, губернатору и прокуратуре. "Просим дать правовую оценку действий медработников", "Просим обратить внимание на оказание медицинской помощи в г. Заринске", "А если нет денежной и другой возможности добраться до Барнаула? Неоказание экстренной помощи ребенку!" – возмущаются горожане.

Как пояснили amic.ru в городской больнице Заринска, куда поступают пациенты с такими проблемами (эта больница совмещена с детской, у них один приемный покой), в учреждении есть лишь один отоларинголог. И именно он должен оказывать помощь при попадании инородного тела в нос. Однако на выходных лор в больнице не дежурит. По словам и.о. заместителя главного врача по лечебной работе Юрия Курносова, в субботу и воскресенье отоларинголога вызывают исключительно в экстренных ситуациях. А случай с ребенком, произошедший 23 января, экстренным не является, подчеркнул врач.

"Экстренный – это если бы было нарушение проходимости верхних дыхательных путей. Тогда мы вызываем лора в больницу или даже медиков из Барнаула", – пояснил Юрий Курносов.

По словам собеседника, вряд ли ребенок (девочка 2018 года рождения, уточнили в детской поликлинике Заринска) мог пострадать из-за попадания орешка в бронхи.

"Для начала нужно, чтобы он из носового прохода попало в трахею. А на пути к ней голосовые связки. Орешек, скорее всего, проскочил бы. Обычно у людей срабатывает защитная реакция: они начинают кашлять, и все выходит. Опаснее, когда предмет попадает прямо изо рта при вдыхании. Тогда больше вероятность, что инородному телу помешают пройти голосовые связки", – предположил медик.

В выходные пациентов, если им не могут оказать помощь в Заринске, направляют на скорой в Барнаул. Взрослых везут в городскую больницу № 8, детей – в детскую больницу № 7. И насколько известно Курносову, маме ребенка предлагали отвезти их на скорой в Барнаул, но она якобы отказалась.

Аmic.ru обратился за комментарием по поводу произошедшего в Заринске в пресс-службу Минздрава Алтайского края. Но в ведомстве сказали, что уже комментировали этот инцидент – в Instagram газеты. Представители министерства заявили, что "по данному факту специалистами Минздрава совместно с руководством медицинской организации будет проведена проверка, чтобы в дальнейшем не допускать таких ситуаций".

Добавим, что во время разговора с заринскими медиками выяснилось, что в детской городской поликлинике не хватает узких специалистов. Юрий Курносов подтвердил: в учреждении нет отоларинголога, кардиолога и невролога. Некоторых врачей, в том числе лора, не могут найти уже несколько лет.

Как уже сообщал amic.ru, две недели назад в Алтайском крае произошла другая резонансная история, связанная с оказанием медицинской помощи ребенку. 11 января в Советскую ЦРБ привезли годовалую девочку, Варю Голошубову, с термическими ожогами. По словам мамы ребенка, Регины Голошубовой, малышка опрокинула на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога у Вари не случилось обезвоживание, медики решили поставить капельницу. По предварительным данным, при катетеризации подключичной вены было повреждено левое легкое, что привело к гибели ребенка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Возможное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет. Вскоре в Сети появилась петиция в защиту врача, который делал катетеризацию.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

29.01.2021 08:41
- гость -

прорыв нашем медицины.... слов нет!!!

29.01.2021 08:51
- гость -

Про Заринскую больницу, уже местные легенды складывают, ибо вышкой стало то, что (да 10 лет назад, когда проходил медкоммисию на ВУ, но....), мне заключение выдавал 78 летний терапевт. Даже сами врачи в Гор больнице говорят, что со специалистами там "швах", а приезжие "ковидники" вообще поражаются состоянию тамошней мецины!

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