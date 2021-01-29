"Ждать до понедельника страшно". В Заринске не смогли помочь ребенку с орехом в носу

Заринские врачи не смогли оказать медицинскую помощь ребенку, который засунул себе в нос орешек. Об инциденте, произошедшем 23 января, сообщается в Instagram городской газеты "Наш город". По словам мамы малыша, ей пришлось ехать в один из травмпунктов Барнаула.

Как рассказывает жительница Заринска, все попытки получить помощь у местных медиков потерпели неудачу. Сперва она позвонила в скорую. Но диспетчер отказался отправить бригаду на вызов и посоветовал маме самостоятельно добраться до городской больницы.

"Приехали, позвонили лору, отказалась ехать. Все понятно, выходной – имеет право", – описывает ситуацию жительница Заринска в Instagram издания. Как пояснил amic.ru представитель местной больницы, отоларинголог не приехала, потому что "была у родственников в деревне". Вообще эта врач, по словам собеседника, в декретном отпуске и лишь "немножко принимает".

После отказа лора на помощь ребенку пришел педиатр – попробовал вытащить орех щипцами. Но ничего, к сожалению, не получилось ,"только пропихнули дальше".

"Развели руками, сказали, помочь не могут. Либо ищите платного, либо ждите понедельника, либо Барнаул. Нос посинел. Ждать до понедельника страшно, мало ли что. Поехали к частному лору – Замятину Владиславу Леонидовичу, который даже осмотреть ребенка отказался, ссылаясь на то, что ему некогда", – сокрушается женщина. В итоге она поехала на такси в барнаульский травмпункт. А это около 115 км. дорога занимает 1,5 часа.

"Там очень удивились, что нам не смогли оказать помощь по месту жительства. За две секунды достали наш орешек. Спасибо им огромное", – благодарит барнаульских врачей женщина.

Пост жительницы Заринска вызвал множество комментариев в Instagram. Они адресованы Минздраву Алтайского края, губернатору и прокуратуре. "Просим дать правовую оценку действий медработников", "Просим обратить внимание на оказание медицинской помощи в г. Заринске", "А если нет денежной и другой возможности добраться до Барнаула? Неоказание экстренной помощи ребенку!" – возмущаются горожане.

Как пояснили amic.ru в городской больнице Заринска, куда поступают пациенты с такими проблемами (эта больница совмещена с детской, у них один приемный покой), в учреждении есть лишь один отоларинголог. И именно он должен оказывать помощь при попадании инородного тела в нос. Однако на выходных лор в больнице не дежурит. По словам и.о. заместителя главного врача по лечебной работе Юрия Курносова, в субботу и воскресенье отоларинголога вызывают исключительно в экстренных ситуациях. А случай с ребенком, произошедший 23 января, экстренным не является, подчеркнул врач.

"Экстренный – это если бы было нарушение проходимости верхних дыхательных путей. Тогда мы вызываем лора в больницу или даже медиков из Барнаула", – пояснил Юрий Курносов.

По словам собеседника, вряд ли ребенок (девочка 2018 года рождения, уточнили в детской поликлинике Заринска) мог пострадать из-за попадания орешка в бронхи.

"Для начала нужно, чтобы он из носового прохода попало в трахею. А на пути к ней голосовые связки. Орешек, скорее всего, проскочил бы. Обычно у людей срабатывает защитная реакция: они начинают кашлять, и все выходит. Опаснее, когда предмет попадает прямо изо рта при вдыхании. Тогда больше вероятность, что инородному телу помешают пройти голосовые связки", – предположил медик.

В выходные пациентов, если им не могут оказать помощь в Заринске, направляют на скорой в Барнаул. Взрослых везут в городскую больницу № 8, детей – в детскую больницу № 7. И насколько известно Курносову, маме ребенка предлагали отвезти их на скорой в Барнаул, но она якобы отказалась.

Аmic.ru обратился за комментарием по поводу произошедшего в Заринске в пресс-службу Минздрава Алтайского края. Но в ведомстве сказали, что уже комментировали этот инцидент – в Instagram газеты. Представители министерства заявили, что "по данному факту специалистами Минздрава совместно с руководством медицинской организации будет проведена проверка, чтобы в дальнейшем не допускать таких ситуаций".

Добавим, что во время разговора с заринскими медиками выяснилось, что в детской городской поликлинике не хватает узких специалистов. Юрий Курносов подтвердил: в учреждении нет отоларинголога, кардиолога и невролога. Некоторых врачей, в том числе лора, не могут найти уже несколько лет.

Как уже сообщал amic.ru, две недели назад в Алтайском крае произошла другая резонансная история, связанная с оказанием медицинской помощи ребенку. 11 января в Советскую ЦРБ привезли годовалую девочку, Варю Голошубову, с термическими ожогами. По словам мамы ребенка, Регины Голошубовой, малышка опрокинула на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога у Вари не случилось обезвоживание, медики решили поставить капельницу. По предварительным данным, при катетеризации подключичной вены было повреждено левое легкое, что привело к гибели ребенка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Возможное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет. Вскоре в Сети появилась петиция в защиту врача, который делал катетеризацию.