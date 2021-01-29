Россия планирует возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром

С 8 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, три рейса в неделю)", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что в связи с улучшением эпидемической обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией власти России приняли решение возобновить авиасообщение с четырьмя странами. Речь идет о Вьетнаме, Индии, Катаре и Финляндии. Полеты возобновились с 27 января.