Дорожники предупреждают о плохой видимости на нескольких алтайских трассах

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Алтайском крае на протяжении нескольких дней. На данный момент плохая видимость наблюдается в Смоленском, Бийском, Локтевском и Петропавловском районах, предупреждает Минтранс.

На данный момент дорожники задействовали около 500 единиц техники. При возникновении внештатной ситуации стоит звонить по следующим номерам:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, (3852) 50-75-12, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Ранее amic.ru писал о том, что из-за непогоды движение грузового и пассажирского транспорта ограничили на участке трассы К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай с 7-го по 13-й километр.