Россиян предупреждают о возможном росте цен на импортные товары на 15%

Из-за подорожания морских контейнерных перевозок некоторые товары могут вырасти в цене примерно на 15%. Об этом рассказала Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая.

"Значительный рост стоимости контейнерных морских перевозок может оказать влияние на увеличение стоимости ряда товарной продукции до 15% в зависимости от категории товаров. В первую очередь это касается грузов, которые перевозятся в контейнерах: импортная бытовая техника, одежда, обувь, товары для дома, продукты"? — сказала Горовая.

Она также отметила, что сильнее всего рост цен может коснуться недорогих товаров, поскольку доля расходов в цене таких товаров всегда выше остальных, пишет ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что хлеб, мука, подсолнечное масло и гречка уже подорожали в январе. Средний чек на товары увеличился на 1,5-4%. Эксперты предупреждают о том, что дальнейший рост цен может привести к социальным и экономическим проблемам.