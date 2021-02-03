Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала россиян с зарплатами в 20 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала россиян, которые получают 20 тысяч рублей, назвав их самих виновными в своем уровне доходов. Таким образом она ответила недоброжелателям на своей странице в Instagram.

В своей публикации Бородина отметила, что постоянно работает и развивается, а потому хорошо зарабатывает, однако всегда находятся хейтеры, которые уверены, что ей ничего для этого не приходится делать.

"Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить", – написала Бородина.

Блогер предложила россиянам с низкой зарплатой превратить зависть в позитивную мотивацию, переучиться и найти другую работу. "Самая гнилая мысль – не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя", – заключила Бородина.

Часть подписчиков поддержала телеведущую, назвав зависть плохим чувством и отметив, что у нее получился хороший мотивационный пост. Другие же выразили противоположное мнение – один из комментаторов подчеркнул, что не каждый готов позориться даже за большие деньги.