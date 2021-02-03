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Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала россиян с зарплатами в 20 тысяч рублей

, ИА "Амител"
По ее словам, нужно перестать завидовать и больше работать
Фото: instagram.com/borodylia

Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала россиян, которые получают 20 тысяч рублей, назвав их самих виновными в своем уровне доходов. Таким образом она ответила недоброжелателям на своей странице в Instagram.

В своей публикации Бородина отметила, что постоянно работает и развивается, а потому хорошо зарабатывает, однако всегда находятся хейтеры, которые уверены, что ей ничего для этого не приходится делать.

"Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить", – написала Бородина.

Блогер предложила россиянам с низкой зарплатой превратить зависть в позитивную мотивацию, переучиться и найти другую работу. "Самая гнилая мысль – не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя", – заключила Бородина.

Часть подписчиков поддержала телеведущую, назвав зависть плохим чувством и отметив, что у нее получился хороший мотивационный пост. Другие же выразили противоположное мнение – один из комментаторов подчеркнул, что не каждый готов позориться даже за большие деньги.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.02.2021 07:59
- гость -

У дворника нет и такой зарплаты, кто будет делать эту работу если дворник будет переучен на блогера.

3.02.2021 08:01
- гость -

кукла, тяжелее члена ничего не поднимавшая, прямо уработалась.

3.02.2021 08:03
1

Убогая, ну что тут скажешь.

3.02.2021 08:03
Анна

Вот сволочь. В детском саду у воспитателя того же ставка 15 000. И? А младший медперсонал? А учителя начальных классов? Не московские, естественно. Хоть бы не квакали из Московии. Далеки от реалий, а туда же, рассуждают, умничают.

3.02.2021 08:07
гость

С ее профессией сиськами и жопой крутить - типа блогер, это не профессия. Вот пусть поработает на обычной работе, как основная масса пашет, тогда дойдет и то вопрос.

3.02.2021 08:10
Итальянец

На итальянку похожа. Сиськи классные, изречение тоже. В общем и целом молодец!

3.02.2021 08:18
друк

Родилась бы она в семье колхозников в каком нибудь селе Крутиха, не говорила бы так.

3.02.2021 08:20
друк

Она когда молоденькая была, была ниче такая, симпатичная, а сейчас уже не айс, видно что тело дряблое, под жирком мяса почти нет.

3.02.2021 08:25
- гость -

Есть простая арифметика!?
Если каждый начнет получать по 70 тр?100 млн. Х 70 тр = 7е12
Но тут дело даже не в произведении...
Дело в том что тогда все должны будут получать по 70 тр, и Потанин, и Чубайс, и вот это Ксения...
А вообще, строго не судите. Девушка взрослеет. Впервые серьезно задумалась об экономике, политике, благосостоянии норда,о всех этих проблемах равно или поздно каждый начинает думать... Вот сейчас её поклюют все, она и поумнеет...

3.02.2021 08:27
- гость -


3.02.2021 08:20
друк

Когда она была молоденькой, она была ЖЫРНАЯ!!!


http://www.kosmetichka.ru/pics_pub/953/h26.jpg

3.02.2021 08:27
Сергей

3.02.2021 08:03
Анна
Ставка у воспитателя - 5740.

3.02.2021 08:33
- гость -

Логика типичного гоблина: тебя обокрали- ты сам виноват! Главное, что жулики тут непричем...

3.02.2021 08:40
- гость -

какая отвратительная тетка

3.02.2021 08:45
Гы

надеяться, что кто-то будет жить хуже тебя

Прекрасная мотивация! У соседа свинья сдохла: пустячок, а приятно! Гыыыыы

3.02.2021 08:46
- гость -

Просто недалекая, ничего страшного.

3.02.2021 08:47
- гость -

В целом она права. Эти люди ни к чему не стремятся, привыкли так жить и ничего им не нужно. Сделай им зарплату 5 т.р. они немного погундят и дальше будут работать. И дело тут не во власти, дело в людях. Кто то пытается выбраться, кто живёт в помойной яме.

3.02.2021 08:49
- гость -

Если все захотят "выбраться" кто будет работать на тех местах где платят 15-20-25 тысяч, ну чисто теоретически?

3.02.2021 08:52
pavel.guliaeff_yandex

Пока регистрировался, думал, что же я напишу? Что-то гневное кипело... А вот подумал: не стоит ОНО того, не стоит. Ведь по-другому не скажешь: пусть, в хрустальной обертке, с элементами платины и золота, а внутри - ОНО

3.02.2021 08:52
- гость -

3.02.2021 08:10
Итальянец

Разве не понятно сразу, что это силикон?

3.02.2021 08:54
- гость -

Если все захотят "выбраться" кто будет работать на тех местах где платят 15-20-25 тысяч, ну чисто теоретически?
-------
Пока люди будут готовы работать за 10 т.р. им и будут платить 10 т.р. Такие всегда будут, без образования, алкоголи, инвалиды умственные.

3.02.2021 09:03
- гость -


3.02.2021 08:54
- гость -
разрешите чисто докапаться
я не про алкоголиков/ наркоманов
а про воспитателей, уборщиц, продавцов и тд.
да вообще про 80 процентов россиян с з\п 20 тысяч

3.02.2021 09:09
- гость -

пока люди будут готовы работать за "еду" зарплат выше им не видеть вот и все... разрушили "институт" профсоюзов - каждый за себя боятся теперь дернуться.

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