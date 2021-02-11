Почти 25 тысяч жителей Алтайского края получили инвалидность по упрощенному порядку

24 711 жителей Алтайского края воспользовались упрощенным порядком назначения инвалидности, который был введен с 9 апреля 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Саму программу продлили до 1 октября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты, 10 990 гражданам инвалидность установили на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия, еще 13 721 жителю края ее продлили на шесть месяцев без обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

В ведомстве пояснили, что временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы.