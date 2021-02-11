72 единицы техники будут убирать снег в Барнауле 11 февраля

72 единицы техники задействовали в уборке дорог Барнаула от снега 11 февраля, среди которых пять единиц – наемные. Всего за прошлую ночь дорожникам удалось вывезти более 2,7 тыс. тонн снега.

Как пишет пресс-центр городской администрации, две спецмашины и 52 рабочих МБУ "Благоустройство и озеленение" посыпают антигололедными материалами аллеи на проспекте Ленина, улицах Георгия Исакова, Малахова, Профинтерна, Обском бульваре и в других частях города.

Ночью снег вывозили с проспектов Комсомольского, Калинина, Красноармейского, улиц Пролетарской, Короленко, Никитина, Интернациональной, Молодежной, Анатолия, Пионеров, Кулагина и других. Всего в ночных работах задействовали 123 единицы снегоуборочной техники, из которых 27 привлечены от сторонних организаций.