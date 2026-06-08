Природа Барнаула "примерила" новые пуховые украшения. Фото
Пока это единственные "осадки", которые заметили за последние дни
08 июня 2026, 16:42, ИА Амител
Природа с "украшениями" из тополиного пуха в Барнауле / Фото: amic.ru
"Ковры" из тополиного пуха накрыли июньскую траву в Барнауле на пр. Строителей.
Пока в городе "гостит" знойная жара, природа решила примерить новое украшение.
Некоторые деревья уже носят пуховые "сережки".
Природа с "украшениями" из тополиного пуха в Барнауле / Фото: amic.ru
"Летний дождь" пошел в Барнауле еще в первые дни июня. Тогда появлялись скромные "ковры". Зато сейчас тополь решил показать все свое богатство.
Пока что это единственные "осадки", которые заметили в первую неделю лета. В ближайшие дни ожидается устойчивая температура до +30 градусов.
Однако уже на выходных, 13 и 14 июня, станет прохладнее — до +25 градусов, также прогнозируют дожди и грозы.
22:46:21 08-06-2026
можно попросить НЕ высаживать эти сорта тополей и НЕ высаживать березы? ПИРАМИДЕЛЬНЫЕ ТОПОЛЯ лучшее решение для городов!!