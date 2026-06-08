Юбилейную, 500-ю пару зарегистрировали во Дворце бракосочетаний Барнаула

Для официальной регистрации отношений влюбленные выбрали одну из самых востребованных дат свадебного календаря

08 июня 2026, 20:33, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во Дворце бракосочетания Барнаула в популярную свадебную дату — 06.06.2026 — зарегистрировали 500-ю пару молодоженов с начала года. Юбилейными супругами стали Денис и Анастасия Дрожжины, сообщили в Управлении юстиции Алтайского края.

История пары началась семь лет назад. Для официальной регистрации отношений влюбленные выбрали одну из самых востребованных дат свадебного календаря. Инициатором проведения церемонии именно 6 июня стал жених, который посчитал красивое сочетание цифр символичным началом семейной жизни. Невеста поддержала эту идею.

После церемонии молодожены поделились планами на будущее. Денис и Анастасия рассказали, что мечтают о большой семье, хотят стать родителями и больше путешествовать вместе.

Дата 06.06.2026 вошла в число так называемых "красивых" дат, которые традиционно пользуются повышенной популярностью у молодоженов. Именно поэтому в отделах ЗАГС Алтайского края в этот день наблюдался повышенный спрос на регистрацию браков.