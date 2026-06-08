Правительство перенесет срок погашения регионами кредитов на 100 млрд рублей

Как отметил Мишустин, регионы должны стать главной действующей силой в ускорении экономического роста

08 июня 2026, 22:17, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: amic.ru

Правительство РФ перенесет уплату регионами долгов по бюджетным кредитам. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями, передает Telegram-канал кабмина.

«В текущем году перенесем на более поздний срок погашение субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд рублей», — сказал премьер.

Как отметил глава правительства, регионы должны стать главной действующей силой в ускорении экономического роста. В связи с этим правительство продолжит их финансовую поддержку, добавил он.