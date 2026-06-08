Новые учреждения позволят повысить доступность социальной поддержки для семей с детьми, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья

08 июня 2026, 18:00, ИА Амител

Соцучреждение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В текущем году в России в рамках национального проекта "Семья" планируется открыть около десяти новых социальных объектов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Доме правительства, пишет ТАСС.

«В рамках нацпроекта "Семья" также будет завершен капитальный ремонт 21 социального стационара. С 2025 года началось активное содействие не только строительству новых объектов, но и капитальному ремонту и реконструкции существующих социальных стационаров», — сообщила она.

По словам вице-премьера, за последние шесть лет при поддержке федерального бюджета было введено в эксплуатацию 77 новых социальных стационаров, рассчитанных более чем на восемь тысяч мест по всей стране. Уже отремонтировано 37 объектов в восьми регионах.

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