В России пообещали не запрещать использование иностранных ИИ

Правительство "вообще не рассматривает запреты" в отношении нейросетей, утверждает вице-премьер Григоренко

08 июня 2026, 21:39, ИА Амител

Нейросеть, люди / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Использование иностранных нейросетей в России не запретят, таких положений в законопроекте об ИИ-госрегулировании нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

«Что касается искусственного интеллекта — мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим, — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», — сказал он.

Минцифры разрабатывает законопроект о регулировании ИИ с конца 2025 года. Как сообщал "Коммерсант", документ вводит понятия суверенной модели ИИ и национальной модели ИИ, предлагая их обязательную сертификацию во ФСТЭК и ФСБ. Взамен компании могут получить предустановку таких моделей на все смартфоны и планшеты. Участники рынка отмечали, что создавать с нуля модель без привлечения иностранных open-source-решений будет дорого и нецелесообразно.