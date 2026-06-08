В России пообещали не запрещать использование иностранных ИИ
Правительство "вообще не рассматривает запреты" в отношении нейросетей, утверждает вице-премьер Григоренко
08 июня 2026, 21:39, ИА Амител
Использование иностранных нейросетей в России не запретят, таких положений в законопроекте об ИИ-госрегулировании нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.
«Что касается искусственного интеллекта — мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим, — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», — сказал он.
Минцифры разрабатывает законопроект о регулировании ИИ с конца 2025 года. Как сообщал "Коммерсант", документ вводит понятия суверенной модели ИИ и национальной модели ИИ, предлагая их обязательную сертификацию во ФСТЭК и ФСБ. Взамен компании могут получить предустановку таких моделей на все смартфоны и планшеты. Участники рынка отмечали, что создавать с нуля модель без привлечения иностранных open-source-решений будет дорого и нецелесообразно.
22:05:51 08-06-2026
Много чего обещали...
08:06:12 09-06-2026
Может просто ограничат и замедлят
09:23:40 09-06-2026
Гость (08:06:12 09-06-2026) Может просто ограничат и замедлят ...
У них просто устареют дата-центры
09:09:24 09-06-2026
это огромная ошибка
палантир и куча подобных ИИ программ изначально разрабатывались для уничтожения России
и не просто они а сама платформа интернет и соц сети откуда эти ии обучаются. Гарантировать безопасность ии можно только если этот ии не на стандартном интернете сидит и сами компоненты его изначально свои Российские. Иначе в самый тяжелый момент этот ИИ ударит в спину
09:41:46 09-06-2026
майор (09:09:24 09-06-2026) это огромная ошибкапалантир и куча подобных ИИ программ ... Нам с таким подходом даже свет дома включать нельзя, НИЧЕГО отечественного у нас нет и даже местные мясорубки передают привет от дядюшки Ли