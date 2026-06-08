Юрист разъяснил, как абитуриентам подавать документы для поступления в 2026 году

Эксперт напомнил и о других правах будущих студентов

08 июня 2026, 16:45, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

Как абитуриентам подавать документы на поступление в этом году и о каких своих правах они должны знать, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Будущие студенты могут подать документы одновременно в пять вузов и до пяти направлений в каждом. Это правило действует для программ бакалавриата и специалитета.

Также абитуриенты могут участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места без предоставления оригинала аттестата — достаточно заверенной копии.

«Особое значение имеет право абитуриента на прохождение вступительных испытаний в установленные сроки по утвержденным критериям. Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним», — добавил Курбаков.

Льготные категории (дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий) могут поступить по особой квоте — не менее 10% бюджетных мест. Некоторым из них внутренние экзамены сдавать не придется, достаточно будет результатов ЕГЭ.

Как отметил эксперт, вузы публикуют на сайтах списки поступающих с баллами. Абитуриент может в любой момент посмотреть свою позицию в конкурсе и узнать, сколько человек подали заявления на выбранное направление.