Музыкант Сергей Шнуров поддержал закон о запрете мата в соцсетях с "подвохом"

Лидер музыкальной группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров выступил в поддержку закона о запрете мата в социальных сетях. По его мнению, он дискредитирует действующую власть.

"Я – за, потому что запреты, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьезности власти", – объяснил музыкант свою позицию в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Шнуров подчеркнул, что ни одному властителю не удавалось изъять мат из употребления на протяжении всей истории человечества. Отдельно шнуров подверг сомнению и современных законотворцев и заметил, что такие вопросы регулируются не властью, а воспитанием.