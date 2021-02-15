Темпы роста рабочих мест снижаются в Алтайском крае

В январе 2021 года в Алтайском крае создали и модернизировали 1119 рабочих мест. Это на 291 единицу меньше, чем в первый месяц 2020-го, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"В 25 из 69 муниципальных образований обеспечили ввод в экономику новых рабочих мест выше среднекраевого показателя, который составил 0,9 единицы в расчете на тысячу трудоспособного населения, – уточнили в региональном управлении по труду и занятости. – Самый высокий показатель по краю зафиксирован в Яровом – там создано порядка пяти рабочих мест в расчете на тысячу трудоспособного населения".

В сравнении с прошлым годом особенно заметен рост в сфере образования – с 1% до 18%. Это связывают с открытием новых детских садов и школ, что позволило создать еще 200 рабочих мест.

Ранее министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал о готовящихся сокращениях штата на предприятиях региона.