Заслуженный врач России назвал "срок годности" человеческого позвоночника

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин назвал срок службы человеческого позвоночника, суставов, сухожилий и хрящей. По его словам, проблемы начинаются после 35 лет, однако этот срок можно продлить.

"У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая", – пояснил медик в эфире радио Sputnik.

Кабычкин отметил, что в возрасте 35-45 лет у человека ухудшается кровообращение, нарушается обмен веществ и накапливаются токсины. Чтобы продлить время здоровья позвоночника и суставов, врач посоветовал грамотно распределять нагрузку на работе и чаще менять позу, особенно при сидячей деятельности.