Менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 12 828 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 3 642 528 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+1282), второе – Санкт-Петербург (+1103), третье – Московская область (+470). Алтайский край, в котором на 17 февраля подтвердили 159 новых случаев заражения, находится на 23-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 17 919 человек, общее число выздоровевших достигло 3 642 582.

С подтвержденным коронавирусом за сутки скончались 467 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировано 467 летальных исходов.