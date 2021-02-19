Где в Барнауле могут появиться "выделенки" и почему их не спешат внедрять

Питерская компания "Вектор" разработала для Барнаула концепцию внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Они могут появиться на двух центральных проспектах города и одной улице. Однако в мэрии пока сами не знают, когда внедрят "выделенки" для транспорта. Во всем виноваты деньги. Вернее, их отсутствие: для внедрения системы необходимы миллионы рублей, а в бюджете города их нет. Рассказываем, где в Барнауле в будущем могли бы появиться выделенные полосы и что, кроме денег, мешает их внедрению.
Где в Барнауле могут появиться "выделенки"?
В 2020 году руководство города попросило питерскую фирму "Вектор" проанализировать, где возможно внедрить полосы для транспорта. Эксперты пришли к выводу, что таких мест в краевой столице не так уж много. Всего три улицы, и то не полностью. Итак "выделенки", по мнению питерских специалистов, в городе могли бы появиться:
– на проспекте Ленина от ул. П. Сухова до ул. Матросова (нечетная сторона) и от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (четная сторона), от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечетная сторона) и от ул. Партизанской до ул. Пионеров (четная сторона);
– на проспекте Строителей от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечетная сторона) и от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);
– на улице Малахова от ул. Гущина до ул. П. Сухова (нечетная сторона).
А почему не сделать полосы на другом участке проспекта Ленина и Павловском тракте?
В мэрии пришли к выводу, что на Павловском тракте вводить выделенную полосу для общественного транспорта нет смысла: там небольшое количество общественного транспорта по отношению к общему потоку автомобилей.
Что касается проспекта Ленина – от площади Октября до Речного вокзала, – то в теории здесь можно было бы сделать "выделенки", но для этого потребуется убрать все "карманы" и парковки. А так как на главной магистрали Барнаула расположено слишком много магазинов и учреждений, отказаться от парковок будет крайне сложно.
Так когда появятся выделенные полосы?
В мэрии не знают. Говорят, что для этого нужны дополнительные средства. А организовать полосы в рамках национального проекта "БКАД", который помогает сейчас ремонтировать и строить дороги в регионах, тоже нельзя: такие работы не подпадают под финансирование.
"В связи с необходимостью проведения комплексных мероприятий в настоящее время оценить необходимые затраты на указанные мероприятия не представляется возможным", – сообщили в пресс-службе городской администрации на официальный запрос amic.ru.
Почему "выделенки" – это хорошо?
Если на улицах города появятся специально выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, то к месту назначения можно будет добираться гораздо быстрее, чем сейчас: общественному транспорту не придется стоять в пробках. К такой практике уже пришли в крупнейших городах страны. Из-за своей неповоротливости троллейбусы и автобусы в часы пик движутся на 20-30% медленнее общего транспортного потока. Когда же ситуация изменится, многие барнаульцы пересядут на общественный транспорт. И это разгрузит дороги города. Учтите, что один автобус перевозит больше пассажиров, чем 50 автомобилей, и места занимает гораздо меньше. А в конечном итоге все это поможет развитию общественного транспорта, который в Барнауле сейчас находится в глубоком кризисе.
Комментарии
Враньё. Для введения выделенных полос нужны мозги и воля. Миллионы им подавай, ага. На что?! Краски купить и знаки развесить?
Абориген. Респект.
Правый ряд и сегодня практически свободный. Занят только в час пик торопыгами. Торопыги и создают пробки своими перестроениями.
Абориген, да и вообще все эти выделенки в этих условиях -- очередной карго-культ
Без камер через каждве 100м все чихать будут на эти выделенки.
Как так получилось что на павлике небольшое количество от? Самые большие спальники именно в индустриальном р-не
Боря прав,на краске и знаках много не распилишь.
Чего проще- рамках БКАДа сделать шире дороги,а потом полосы хоть поперёк рисуйте.
Идиотизм крепчает! Больше чем уверен, в проекте содержится сплошная полоса отделяющая один крайний поток и все! Сейчас и так правая полоса в основном автобусами занята! Рапортуют, что общественный транспорт быстрее будет ездить... Полное вранье!!! Куда автобус дальше светофора поедет??? Так же и будет в пробке наравне со всеми стоять.
Важное замечание: "в крупнейших городах страны"!
"многие барнаульцы пересядут на общественный транспорт.", да вы что...!!!
Ханс Кристиан Андерсен и то бы такую сказку не придумал!!!
Очередной "мертвый" проект для распила денег.
Даёшь траволаторы из центра во все спальники города!
на проспекте Строителей от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);
автобусники и так там пятым рядом летают в часы пик. так что забьют они на вашу выделенку
На Павлике выделенка актуальна, но там сначала проезжую часть расширить надо по полосе в каждую сторону. Хотя опять всё упёрся в неразрешаемую проблему ЖД, никак ещё не изобрели , как же через неё проезд организовать. 21 век
Ну давайте развивать общественный транспорт. За чей счет? Естественно за счет пассажиров - увеличим плату за проезд и будем ждать, когда хозяйчики маршрутов накупят себе джипов и коттеджей, а потом задумаются о покупке автобусов.
Самое простое на сегодня большое транспортное кольцо. П. Тракт, Строителей, Калинина, Космонавтов, Попова.
Для начала сделайте транспорт комфортным. Лучше на 10 минут дольше посидеть в теплой комфортной поповозке, чем по выделенке, как селедка в банке, в грязнющем автобусе, где с боем продираешься к выходу за три остановки . Или на остановке стоять и смотреть на эти чудовища, которые, даже если остановились, настолько битком, что лезть в него чистое самоубийство. Как это изменят выделленки? Никак. А первый ряд и так самый шустрый для движения, пока все телепаются в среднем.
Раньше левая полоса стояла, так как на лево не повернёшь, встречка едет. Теперь вторая полоса встанет, так как чтобы повернуть надо занять правую полосу, а она выделенная её можно занимать только на последних метрах, там и будет очередь, потому как тока по одной машине влезет в этот короткий участок который можно занять для поворота на право и потому как и автобусов дофига. И это ещё большой вопрос куда будет проще повернуть на лево или направо, чтобы на штраф не налипнуть к тому-же.
на от быстрее доедешь так как автобусники не соблюдают правил прыгают из ряда в ряд и остановки проезжают особенно 20
Выделенки имеет смысл делать в больших городах, где улицы широкие и в кварталах новой застройки, когда это рассчитано проектом. В нашем же случае, это просто показуха и пустая трата бюджетных денег! А, ну да, не пустая, кто то себе в карман положит...
Через год-два, поняв, что это "бред сивой кобылы" все про всё забудут и будут ездить как и раньше. Но деньги осядут в нужных карманах!
Стремление сохранить карманы и парковки на загруженных участках улиц - самая бессмысленная и даже вредительская затея из озвученных на сегодняшний день чиновниками...
на от быстрее доедешь так как автобусники не соблюдают правил прыгают из ряда в ряд и остановки проезжают особенно 20
Особенно от норд-веста до колледжа. Вот ничего не выигрывают по времени, иногда даже и теряют позиции, а поток тормозят своими перестроениями. На строителей такая же ситуация.
Не нужно ничего выделять,просто сделайте билет в от по 50-60 рублей и оный просто загнётся. Полосы станут никому не нужны.
19.02.2021 08:36
- гость -
Нет не естественно. Общественный транспорт это история не про бизнес и прибыли. Это область должна курироваться, финансироваться и развиваться за счёт федеральных средств. Это не значит что общественный транспорт убыточен, прибыль от его развития для государства не прямая а опосредованная. Развитый ОТ снижает нагрузку на всю инфраструктуру города, снижая соответственно стоимость эксплуатации и ремонта всего этого. Другими словами сегодня власть экономит рубль на ОТ а завтра платит четвертак для исправления всех негативных явлений обусловленных его убогим состоянием. Ещё раз повторю, ОТ это не коммерческая история, не про бизнес и не про прибыли.
19.02.2021 08:59
Потёмкин
Наоборот, вдруг обнаружиться что полос не хватает. Ведь значительная часть тех кто ехал вчера в трамвае, сегодня побежит покупать кредитное ведро,а завтра на нём выйдет на улицы города. Почти мгновенно получишь увеличения трафика на 30-40% и вот тогда то ты действительно лазаря запоёшь.
19.02.2021 08:43
- гость -
И одностороннее движение по этому кольцу. Будет самая большая карусель в стране. Примерно как у Карибидеса:" я свой поворот п...л,и так 3 раза!"
Принимая во внимание, что даже сегодня в убогом общественном транспорте совершается не менее 70% из всего объема транспортных перемещений жителей, 30..40 процентами прироста ржавого металлолома на дорогах не отделаться
19.02.2021 09:11
Чучмек
30..40% это почти сразу, только в начале, потом адок будет только крепчать и усиливаться.