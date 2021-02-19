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Где в Барнауле могут появиться "выделенки" и почему их не спешат внедрять

, ИА "Амител"
Мэрия города не знает, когда на улицах появятся отдельные полосы для транспорта

Питерская компания "Вектор" разработала для Барнаула концепцию внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Они могут появиться на двух центральных проспектах города и одной улице. Однако в мэрии пока сами не знают, когда внедрят "выделенки" для транспорта. Во всем виноваты деньги. Вернее, их отсутствие: для внедрения системы необходимы миллионы рублей, а в бюджете города их нет. Рассказываем, где в Барнауле в будущем могли бы появиться выделенные полосы и что, кроме денег, мешает их внедрению.

Где в Барнауле могут появиться "выделенки"?

В 2020 году руководство города попросило питерскую фирму "Вектор" проанализировать, где возможно внедрить полосы для транспорта. Эксперты пришли к выводу, что таких мест в краевой столице не так уж много. Всего три улицы, и то не полностью. Итак "выделенки", по мнению питерских специалистов, в городе могли бы появиться:

– на проспекте Ленина от ул. П. Сухова до ул. Матросова (нечетная сторона) и от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (четная сторона), от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечетная сторона) и от ул. Партизанской до ул. Пионеров (четная сторона);

– на проспекте Строителей от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечетная сторона) и от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);

– на улице Малахова от ул. Гущина до ул. П. Сухова (нечетная сторона).

А почему не сделать полосы на другом участке проспекта Ленина и Павловском тракте?

В мэрии пришли к выводу, что на Павловском тракте вводить выделенную полосу для общественного транспорта нет смысла: там небольшое количество общественного транспорта по отношению к общему потоку автомобилей.

Что касается проспекта Ленина – от площади Октября до Речного вокзала, – то в теории здесь можно было бы сделать "выделенки", но для этого потребуется убрать все "карманы" и парковки. А так как на главной магистрали Барнаула расположено слишком много магазинов и учреждений, отказаться от парковок будет крайне сложно.

Так когда появятся выделенные полосы?

В мэрии не знают. Говорят, что для этого нужны дополнительные средства. А организовать полосы в рамках национального проекта "БКАД", который помогает сейчас ремонтировать и строить дороги в регионах, тоже нельзя: такие работы не подпадают под финансирование.

"В связи с необходимостью проведения комплексных мероприятий в настоящее время оценить необходимые затраты на указанные мероприятия не представляется возможным", – сообщили в пресс-службе городской администрации на официальный запрос amic.ru.

Почему "выделенки" – это хорошо?

Если на улицах города появятся специально выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, то к месту назначения можно будет добираться гораздо быстрее, чем сейчас: общественному транспорту не придется стоять в пробках. К такой практике уже пришли в крупнейших городах страны. Из-за своей неповоротливости троллейбусы и автобусы в часы пик движутся на 20-30% медленнее общего транспортного потока. Когда же ситуация изменится, многие барнаульцы пересядут на общественный транспорт. И это разгрузит дороги города. Учтите, что один автобус перевозит больше пассажиров, чем 50 автомобилей, и места занимает гораздо меньше. А в конечном итоге все это поможет развитию общественного транспорта, который в Барнауле сейчас находится в глубоком кризисе.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.02.2021 07:39
АБОРИГЕН

Враньё. Для введения выделенных полос нужны мозги и воля. Миллионы им подавай, ага. На что?! Краски купить и знаки развесить?

19.02.2021 07:50
- гость -

Абориген. Респект.

19.02.2021 07:56
- гость -

Правый ряд и сегодня практически свободный. Занят только в час пик торопыгами. Торопыги и создают пробки своими перестроениями.

19.02.2021 07:57
Пульхер

Абориген, да и вообще все эти выделенки в этих условиях -- очередной карго-культ

19.02.2021 07:58
- гость -

Без камер через каждве 100м все чихать будут на эти выделенки.

19.02.2021 08:02
- гость -

Как так получилось что на павлике небольшое количество от? Самые большие спальники именно в индустриальном р-не

19.02.2021 08:04
Гость


Боря прав,на краске и знаках много не распилишь.
Чего проще- рамках БКАДа сделать шире дороги,а потом полосы хоть поперёк рисуйте.

19.02.2021 08:12
- гость -

Идиотизм крепчает! Больше чем уверен, в проекте содержится сплошная полоса отделяющая один крайний поток и все! Сейчас и так правая полоса в основном автобусами занята! Рапортуют, что общественный транспорт быстрее будет ездить... Полное вранье!!! Куда автобус дальше светофора поедет??? Так же и будет в пробке наравне со всеми стоять.
Важное замечание: "в крупнейших городах страны"!
"многие барнаульцы пересядут на общественный транспорт.", да вы что...!!!
Ханс Кристиан Андерсен и то бы такую сказку не придумал!!!
Очередной "мертвый" проект для распила денег.

19.02.2021 08:12
Гость

Даёшь траволаторы из центра во все спальники города!

19.02.2021 08:16
- гость -

на проспекте Строителей от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);

автобусники и так там пятым рядом летают в часы пик. так что забьют они на вашу выделенку

19.02.2021 08:26
- гость -

На Павлике выделенка актуальна, но там сначала проезжую часть расширить надо по полосе в каждую сторону. Хотя опять всё упёрся в неразрешаемую проблему ЖД, никак ещё не изобрели , как же через неё проезд организовать. 21 век

19.02.2021 08:36
- гость -

Ну давайте развивать общественный транспорт. За чей счет? Естественно за счет пассажиров - увеличим плату за проезд и будем ждать, когда хозяйчики маршрутов накупят себе джипов и коттеджей, а потом задумаются о покупке автобусов.

19.02.2021 08:43
- гость -

Самое простое на сегодня большое транспортное кольцо. П. Тракт, Строителей, Калинина, Космонавтов, Попова.

19.02.2021 08:45
Пионер

Для начала сделайте транспорт комфортным. Лучше на 10 минут дольше посидеть в теплой комфортной поповозке, чем по выделенке, как селедка в банке, в грязнющем автобусе, где с боем продираешься к выходу за три остановки . Или на остановке стоять и смотреть на эти чудовища, которые, даже если остановились, настолько битком, что лезть в него чистое самоубийство. Как это изменят выделленки? Никак. А первый ряд и так самый шустрый для движения, пока все телепаются в среднем.

19.02.2021 08:46
- гость -

Раньше левая полоса стояла, так как на лево не повернёшь, встречка едет. Теперь вторая полоса встанет, так как чтобы повернуть надо занять правую полосу, а она выделенная её можно занимать только на последних метрах, там и будет очередь, потому как тока по одной машине влезет в этот короткий участок который можно занять для поворота на право и потому как и автобусов дофига. И это ещё большой вопрос куда будет проще повернуть на лево или направо, чтобы на штраф не налипнуть к тому-же.

19.02.2021 08:49
- гость -

на от быстрее доедешь так как автобусники не соблюдают правил прыгают из ряда в ряд и остановки проезжают особенно 20

19.02.2021 08:54
- гость -

Выделенки имеет смысл делать в больших городах, где улицы широкие и в кварталах новой застройки, когда это рассчитано проектом. В нашем же случае, это просто показуха и пустая трата бюджетных денег! А, ну да, не пустая, кто то себе в карман положит...
Через год-два, поняв, что это "бред сивой кобылы" все про всё забудут и будут ездить как и раньше. Но деньги осядут в нужных карманах!

19.02.2021 08:57
Чучмек

Стремление сохранить карманы и парковки на загруженных участках улиц - самая бессмысленная и даже вредительская затея из озвученных на сегодняшний день чиновниками...

19.02.2021 08:57
Пионер

на от быстрее доедешь так как автобусники не соблюдают правил прыгают из ряда в ряд и остановки проезжают особенно 20

Особенно от норд-веста до колледжа. Вот ничего не выигрывают по времени, иногда даже и теряют позиции, а поток тормозят своими перестроениями. На строителей такая же ситуация.

19.02.2021 08:59
Потёмкин

Не нужно ничего выделять,просто сделайте билет в от по 50-60 рублей и оный просто загнётся. Полосы станут никому не нужны.

19.02.2021 09:01
АБОРИГЕН

19.02.2021 08:36
- гость -
Нет не естественно. Общественный транспорт это история не про бизнес и прибыли. Это область должна курироваться, финансироваться и развиваться за счёт федеральных средств. Это не значит что общественный транспорт убыточен, прибыль от его развития для государства не прямая а опосредованная. Развитый ОТ снижает нагрузку на всю инфраструктуру города, снижая соответственно стоимость эксплуатации и ремонта всего этого. Другими словами сегодня власть экономит рубль на ОТ а завтра платит четвертак для исправления всех негативных явлений обусловленных его убогим состоянием. Ещё раз повторю, ОТ это не коммерческая история, не про бизнес и не про прибыли.

19.02.2021 09:04
АБОРИГЕН

19.02.2021 08:59
Потёмкин
Наоборот, вдруг обнаружиться что полос не хватает. Ведь значительная часть тех кто ехал вчера в трамвае, сегодня побежит покупать кредитное ведро,а завтра на нём выйдет на улицы города. Почти мгновенно получишь увеличения трафика на 30-40% и вот тогда то ты действительно лазаря запоёшь.

19.02.2021 09:07
Гость

19.02.2021 08:43
- гость -
И одностороннее движение по этому кольцу. Будет самая большая карусель в стране. Примерно как у Карибидеса:" я свой поворот п...л,и так 3 раза!"

19.02.2021 09:11
Чучмек

Принимая во внимание, что даже сегодня в убогом общественном транспорте совершается не менее 70% из всего объема транспортных перемещений жителей, 30..40 процентами прироста ржавого металлолома на дорогах не отделаться

19.02.2021 09:15
АБОРИГЕН

19.02.2021 09:11
Чучмек
30..40% это почти сразу, только в начале, потом адок будет только крепчать и усиливаться.

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