До 85 единиц техники будут чистить улицы Барнаула днем 19 февраля

До 85 единиц снегоуборочной техники будут чистить улицы Барнаула днем 19 февраля. 80 дворников и 35 грузчиков предприятия МБУ "Автодорстрой" вручную убирают снег на подходах к пешеходным переходам, остановках и лестницах.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ночь с 18 на 19 февраля с дорог краевой столицы вывезли более 6 тысяч кубометров снега. На обработку проезжей части израсходовали 245 тонн песчано-соляной смеси.

Осадки вывозили с проспектов Ленина, Ленина, Калинина, Сибирского, площадей Спартака, Мира, участков улиц Сизова, Пионеров, Советской, Интернациональной, Пролетарской, Партизанской и других.