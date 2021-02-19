До 85 единиц техники будут чистить улицы Барнаула днем 19 февраля

До 85 единиц снегоуборочной техники будут чистить улицы Барнаула днем 19 февраля. 80 дворников и 35 грузчиков предприятия МБУ "Автодорстрой" вручную убирают снег на подходах к пешеходным переходам, остановках и лестницах.
Как пишет пресс-центр мэрии, в ночь с 18 на 19 февраля с дорог краевой столицы вывезли более 6 тысяч кубометров снега. На обработку проезжей части израсходовали 245 тонн песчано-соляной смеси.
Осадки вывозили с проспектов Ленина, Ленина, Калинина, Сибирского, площадей Спартака, Мира, участков улиц Сизова, Пионеров, Советской, Интернациональной, Пролетарской, Партизанской и других.
Комментарии
Почитайте улицу Шевченко и пер.Революционный хоть один раз за всю зиму!
*почистите
У краевой администрации хорошо почистили. Молодцы! Хвалю!
выезды из дворов тоже вычищайте, а не заваливайте отвалами